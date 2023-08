Vídeo: distraída e mexendo no celular, mulher é atacada por touro feroz e acaba no hospital

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o exato momento em que um grupo de pessoas corre de um touro pelas ruas da cidade de Titulcia, como parte das festividades comuns na Espanha.

Em dado momento, o touro, que está sendo filmado por um dos participantes, derrapa em uma curva e cai no chão. Ao levantar-se, se depara com uma jovem encostada na parede de uma casa distraída, mexendo no seu celular.

O animal imediatamente a ataca com extrema ferocidade jogando-a ao chão e arrastando-a com os chifres, enquanto alguns locais tentam distrair o animal.

Veja a ferocidade do ataque do touro:

Encierro del sábado 26 de agosto, Titulcia, Madrid.

Fiestas en España!#Gasolinazo28A pic.twitter.com/iWgDk4BQRE — Don Batsy (@DonBatsy) August 29, 2023

Enquanto alguns acreditam que a jovem era apenas uma mulher distraída, moradores locais disseram ao jornal La Vanguardia que na verdade a mulher pertencia a um grupo de ativistas contra touradas e estaria tentando demonstrar que o touro só reagia com violência porque era provocado, o que foi classificado como “um ato de imprudência” pelas autoridades.

Ela foi levada ao hospital e teve que ser operada às pressas em uma enfermaria móvel montada na Praça dos Touros. Segundo a prefeita da cidade, Francisca Suárez Roldán, a jovem foi hospitalizada, mas está em condições estáveis.