Pai é defendido após achar graça de atitude ‘rude’ da filha de 10 anos: ‘Comecei a rir’

Um homem usou o Reddit para descobrir se teria agido de forma errada, após classificar a atitude de sua filha de 10 anos como rude e não ter feito nada a respeito, além de rir. Após contar sua experiência na rede social, recebeu apoio dos internautas.

“Sou pai solteiro de uma menina de 10 anos. É difícil, mas estou fazendo o meu melhor. Recentemente, minha filha e eu voltamos para minha cidade natal e atualmente estamos hospedados com meus pais e irmão até eu encontrar uma casa para nós”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/Longjumping-Text6140.

“Há alguns dias, meu irmão estava se preparando para um encontro. Ele olhou para minha filha e perguntou a ela: ‘O que você acha, querida, eu estou bonito?’ E minha filha olhou nos olhos dele e perguntou: ‘Você quer uma resposta honesta ou quer que eu considere seus sentimentos?’”, continuou.

Falta de repreensão e defesa na rede social

De acordo com o homem, ele caiu no riso após a declaração da filha. No entanto, foi interpretado negativamente pelos pais.

“Comecei a rir. Meu irmão não disse nada e apenas riu e foi embora, mas meus pais não acharam graça. Eles acham que sou um idiota e ao não puni-la estou incentivando esse comportamento”, finalizou.

“Como podemos ficar bravos com as crianças por dizerem a verdade como elas a veem?”, perguntou um internauta ao defender o pai. “Meu filho tem autismo de alto funcionamento e se eu realmente quiser saber como estou, me dirá. Quando comprei algumas roupas de ginástica novas e perguntei sua opinião, ele disse: ‘Talvez você devesse usar outra coisa’. Expliquei que eram roupas de ginástica e ele respondeu: ‘Ah, bem, acho que, desde que ninguém que você conheça veja você, tudo bem’.

“Se seu irmão também acha isso divertido (e quem não acharia?), por que seus pais discordam disso?”, disse outro.

