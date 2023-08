Enquanto dirigia pela estrada do Custer State Park, em Dakota do Sul, Jennifer Gray se deliciava com as belas paisagens junto da família. A fim de guardar o momento não apenas na memória, ela resolveu tirar algumas fotos da paisagem. No entanto, um de seus registros saiu distorcido, conforme o artigo publicado pelo portal The Dodo.

No meio do caminho, Jennifer se deparou com uma manada de bisões descendo a colina e logo se animou. Claramente, a visão do grupo de animais não poderia ficar longe dos cliques de seu aparelho.

Mulher tira fotos da paisagem e nota registro distorcido de criatura: ‘Tentei foto panorâmica’ (Reprodução/Jennifer Gray)

Sendo assim, Gray e sua família pararam para assistir os bisões passarem ao redor. Enquanto o grupo de animais desfilava no cenário, a mulher resolveu tirar diversas fotos dos bichos. Entretanto, resolveu testar uma ferramenta diferente em seu aparelho.

“Tentei tirar uma foto panorâmica (pela primeira vez) e só mais tarde percebi que fotos panorâmicas não funcionam com objetos em movimento”, disse Gray ao The Dodo.

Corte no cenário e garantia cômica

Após armazenar fotos o suficiente em sua galeria, Gray seguiu o caminho ao lado da família. O choque dos registros chegou mais tarde, quando a mulher conferiu suas capturas.

Haja vista a usabilidade de fotos panorâmicas apenas para cenários sem movimento, a ferramenta não deu muito certo na passagem do grupo de bisões. Um dos registros com um bisão correndo acabou sendo encurtado, como se existisse apenas sua metade.

Seria um “bão” ao invés de “bisão”?

Apesar do choque, a situação foi engraçada para os envolvidos. Em seguida, Gray compartilhou o registro em suas redes sociais e fez a alegria dos que puderam contemplar a publicação. Ainda que não tenha sido sua ideia inicial, o acidente da ferramenta valeu a pena pela garantia do choque e boas risadas.