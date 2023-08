Mulher desmaia em casamento e precisa lidar com a reação agressiva da noiva

Uma mulher ficou devastada após ser acusada de destruir um casamento ao desmaiar durante a celebração. Segundo a jovem convidada, de 21 anos, a noiva ficou aos prantos após o seu desmaio e a acusou de estragar até mesmo as fotos da celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado no Reddit pela convidada, que afirmou não ter a intenção de estragar o casamento de sua própria tia.

Sem se identificar, a jovem conta que ficou envergonhada com a situação e ainda mais com a reação agressiva da noiva.

“Eu era apenas uma convidada no casamento da minha tia, e estava bem com isso. Por conta da onda de calor, todos foram orientados a beber bastante água e a comer algo antes do casamento, que começou às 17 horas”.

“Eu não tinha nada para comer ou beber porque foi um dia corrido, então acabei comendo apenas uma barra de granola que era o que eu tinha. Depois da cerimônia eu comecei a me sentir desconfortável e meio zonza, então fui até o banheiro, mas tive a sensação de que iria desmaiar”.

Ela precisou de ajuda

A mulher infelizmente não conseguiu chegar ao banheiro e acabou desmaiando no meio do caminho, o que causou uma grande comoção entre os convidados.

“Eu lembro de ver muita gente ao meu redor, inclusive os noivos e o fotógrafo, que era amigo do noivo da minha tia e estava apenas com uma câmera”.

“Ele acabou quebrando a lente da câmera ao abaixar para me socorrer, e a noiva caiu no choro porque não teria mais nenhuma foto do casamento. Ele ainda disse que poderia ir até sua casa buscar outra câmera, mas que isso acabaria demorando. Eu não achei que ia desmaiar, isso nunca passou pela minha cabeça”.

Apesar de alguns usuários do Reddit simpatizarem com a situação da mulher, a maioria ficou ao lado da noiva.

“É impossível de acreditar que você ficou tão ocupada a ponto de esquecer de comer. Você arriscou sua saúde, quebrou uma câmera e destruiu um casamento”, comentou uma pessoa.

“Você não teve a intenção de estragar o casamento, mas não seguiu as recomendações para evitar isso”, finalizou outra.

Uma terceira se sensibilizou com a jovem: “Isso pode acontecer. Concordo que você poderia ter se preparado melhor, mas ninguém desmaia por diversão”, finalizou.