Entregador cruza caminho de ‘pet’ inusitado e descobre não ser um cachorro

Enquanto fazia suas entregas habituais de produtos, um trabalhador chamado Erik notou que tinha alguém na frente de seu veículo. Como de costume, encontrar cachorros no meio do caminho é algo completamente natural, haja vista sua rotina. No entanto, se surpreendeu ao descobrir não se tratar de um cão daquela vez. O caso, que viralizou no TikTok, também foi publicado pelo portal The Dodo.

Ao pensar ter se deparado com um cachorro, Erik estava pronto para cumprimentar o animal e ver se já o teria visto antes em algum de seus trajetos. Mas a surpresa chegou assim que percebeu não se tratar de um cachorro.

Assim que o bicho se aproximou da porta de sua caminhonete, Erik finalmente descobriu a verdadeira identidade do animal: era uma cabra.

Leia mais um relato sobre animais:

Nasce uma nova amizade

Ao perceber que era uma cabra, Erik ficou pensativo enquanto o animal o encarava, a fim de decidir se poderia ou não confiar. Algum tempo depois, a cabra resolveu entregar sua confiança e subiu no veículo. Perante a situação, Erik apenas ria.

@erikdtrick Replying to @Jane Doe lol i found its home before i left ♬ original sound - erikdtrick

“Isso é tão engraçado, que diabos”, disse Erik em um vídeo que viralizou no TikTok.

Ao pular em Erik para cumprimentá-lo, o entregador percebeu um selo de identificação no animal. Ele carregava uma coleira e um guia, o levando a pensar que a interação da cabra com estranhos era algo frequente.

“Esse sino significa que ele é a cabra problemática”, comentou um usuário da rede social no vídeo compartilhado.

Por meio do uso da coleira, Erik pôde identificar o local de onde a cabra veio e a levou de volta. Embora não tenha sido o pet que esperava no início, a cabra ganhou o afeto e a atenção de Erik, tanto quanto um cãozinho receberia.