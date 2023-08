Mãe pede o divórcio após o marido exigir o direito de escolha do nome dos filhos

Uma mãe está considerando a possibilidade de pedir o divórcio depois que o marido exigiu ter o direito de escolha do nome dos filhos do casal. Segundo ela, o marido não só quer escolher o nome dos gêmeos como também tem uma ideia “infantil” para nomear os bebês.

Segundo a publicação, compartilhada pelo The Mirror e feita originalmente pela mulher no Reddit, o pai do bebê é um grande fã do jogo Minecraft, e quer nomear os bebês em homenagem aos criadores do game.

A mulher, de 34 anos, revelou de forma anônima que o marido é um jogador assíduo de Minecraft e que ele pretende apresentar o jogo aos filhos assim que eles tiverem idade. No entanto, ela considerou exagerado o fato de que ele decidiu nomear os bebês com o nome dos criadores.

“Estamos esperando gêmeos e meu marido me disse que está decidido a nomear nossos filhos de Notch e Jeb. Ele é completamente fanático por Minecraft. Tem diversas construções no jogo, pôsteres e já fez até planos para jogar com os bebês”, revela a mãe.

Ela ameaçou pedir o divórcio

Segundo a mãe, ao saber das intenções do marido para o nome dos bebês ela foi contra e decidiu levar sua decisão até o fim. O problema foi que seu marido decidiu fazer o mesmo.

“Disse a ele que queria nomes normais, não algo relacionado a um jogo porque nossos filhos não são objetos. Ele ficou na defensiva e disse que deveria ter o direito de escolha por ser o pai dos bebês”.

“Eu disse a ele que isso é desumano e falei que prefiro me divorciar dele ao invés de dar um nome que vai condenar nossos filhos a uma vida de bullying. Ele ficou irritado e começamos a discutir, mas depois de algumas horas ele disse que vai nomear os bebês de Notch e Jeb”.

Para os usuários da plataforma, ela tem motivos suficientes para pedir o divórcio.

“É mais do que motivo para se divorciar, ainda mais considerando a postura dos criadores do jogo. O jogo é legal, mas ser obcecado por ele a esse ponto, é exagero”, comentou uma pessoa.

“Converse com as enfermeiras sobre o nome que você quer que os bebês tenham. Explique os problemas a elas e certifique-se de que elas saibam que somente você poderá nomear as crianças”, comentou outra.

“Não deixe seu marido se aproximar da certidão de nascimento”, finalizou uma terceira.