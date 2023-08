Influenciadora morre após passar mal em balada em Gramado durante viagem dos sonhos; Fotos

A influenciadora digital de Brasília, Larissa Borges Almeida (33 anos), morreu durante viagem a Gramado, na madrugada desta segunda-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, as causas da morte estão sendo investigadas, de acordo com informações do site Zero Hora.

Larissa foi a uma festa no dia 20 de agosto, quando teria passado mal. No mesmo dia, ela teve uma parada cardíaca no hotel onde estava hospedada e foi internada. Ela estava acompanhada do namorado durante a viagem.

A influenciadora ficou em coma por uma semana e, após uma nova parada cardíaca, acabou morrendo nesta segunda.

Nas redes sociais, a família comunicou a morte da influenciadora, com uma foto de Larissa na Rua Torta, um dos pontos turísticos de Gramado.

“Nossa filha amada, tome seus passos com Deus, e esteja abençoada”, diz a nota.

O corpo de Larissa será enviado para Brasília, onde ocorrerá o velório e sepultamento, ainda sem data definida.

Influenciadora morre após passar mal em festa em Gramado; Fotos

Ainda de acordo com as informações, a família divulgou, nas redes sociais, um pedido de ajuda para pagar o translado do corpo.

“Para todas as despesas de transporte e sepultamento”, detalharam. Confira datos:

Com informações do site Zero Hora