‘Incrivelmente dolorido’: Banhista sente picada e sai do mar com uma arraia ferroada em suas costas

Em um incidente pouco visto nos litorais de todo o mundo, uma banhista foi filmada saindo do mar em uma praia na Flórida com uma arraia pressa às suas costas pelo ferrão, na última terça-feira (28).

Kristie O’Brien disse que estava se banhando nas águas mornas de Tampa quando o animal furou suas costas com seu ferrão venenoso. “Assim que entrei, senti como se tivesse sido picada por alguma coisa”, disse a americana ao canal de TV Fox 13 News.

Só que ela não saiu da água com um furo nas costas, como seria previsível, mas com arraia pendurada pelo ferrão, em uma imagem grotesca acompanhada por seu marido, que estava com ela no momento.

Após os momentos iniciais de pânico, ela disse ao marido para não tentar puxar a cauda do animal e buscar ajuda. “Eu estava tentando ficar o mais calma que podia, mas eu tinha certeza de que iria morrer”, disse.

No hospital, os médicos verificaram que o ferrão entrou 10 centímetros em seu corpo pelas costas, ficando a apenas poucos centímetros de perfurar seu pulmão.

Após intervenção cirúrgica, o ferrão foi retirado e Kristie continua internada para tratar a dor intensa e observar o risco de infecção.

“Ainda está incrivelmente dolorido. É como se houvesse surtos de dor. Eles dizem que isso é apenas por causa da toxina que está no ferrão da arraia”, disse a banhista.

Segundo a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, o animal exibido nas imagens é uma arraia-do-sul, uma espécie não agressiva e que oferece pouco risco aos seres humanos, a não ser quando se sentem ameaçadas.