Hábito noturno de homem pode determinar o futuro de seu casamento

Uma mulher está completamente frustrada com a postura de seu companheiro. Segundo ela, o homem está priorizando seus hábitos noturnos ao invés de ajudá-la nos cuidados com o filho do casal.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar seu relato em uma postagem no fórum online Baby Center. Sem se identificar, ela desabafou sobre sua situação.

Segundo seu relato, ela e o marido são pais de um bebê que é alimentado exclusivamente com leite materno. No entanto, ela raramente conta com o apoio do marido para outros momentos, já que ele constantemente está envolvido em sessões de jogos online que seguem noite adentro.

“Nosso bebê acordou às 5 da manhã para pegar uma mamadeira e eu pedi ajuda ao me marido, eu não tinha reparado que ele tinha acabado de deitar na cama. Eu estava deitada desde às 8 da noite e não estava me sentindo bem. Ele acabou gritando comigo por causa do meu pedido”, revela.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a mãe conta que o homem sempre fica na defensiva quando ela aborda suas horas dedicadas ao jogo, mas ainda assim, revela que o marido chegou a acumular mais de 3700 horas jogadas em um mesmo título.

“Ele até que me ajuda, mas quero ter um tempo com meu marido. Não quero ser mais uma tarefa em sua lista de coisas a fazer. Ele passa todo seu tempo livre jogando durante a noite e é como se ele não passasse tempo comigo”, revela.

“Estou a ponto de colocar um fim no meu casamento, já falei isso várias vezes e ele nunca muda. Tenho medo de não conseguir voltar atrás”, finaliza.

Para os usuários do fórum, ela realmente sem razão em se sentir desta forma: “Ele está negligenciando você, seu filho e seus deveres parentais. Se ele não vai ter um tempo para você, não tem motivos para continuar casado”, comentou uma pessoa.

“Parece que seu marido não prioriza você. Ele precisa de um alerta para se comprometer”, finalizou outra.