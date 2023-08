Dilema: mulher decide não ir ao chá de bebê da melhor amiga após se revoltar com a data

De acordo com ela, que também está grávida, revelou outros planos para o dia. (Reprodução/Pixabay - White77)

Uma mulher grávida, de 23 anos, resolveu não comparecer ao chá de bebê de sua melhor amiga, 24, também gestante, após descobrir a data marcada por ela. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/PrudentSnow2542.

“Estou grávida de 36 semanas e minha amiga está grávida de 24 semanas. Ela planejou fazer seu chá de bebê no meu aniversário, sabendo perfeitamente que é meu aniversário naquele dia. Até mandou uma mensagem há cerca de um mês dizendo: ‘Seu aniversário é hoje, certo?’ E estava falando sobre em que dia ela iria fazer isso. Parecia que ela faria em um dia diferente”, contou.

“Meu bebê terá cerca de um mês quando seu chá de bebê for planejado. Sinceramente, eu não estava planejando fazer muito, só queria um dia tranquilo de qualidade com meu marido e meu filho, para ser sincera”, continuou.

Impressão na rede social

De acordo com a mulher, ela ficou brava pela escolha proposital da data para o chá de bebê da amiga. Na rede social, foi aconselhada por um usuário.

“Talvez vá à praia se o tempo estiver bom. Eu sinto que ela está sendo uma idiota ao planejar fazer isso neste dia, eu realmente não quero ter que agradar mais ninguém ou me preocupar em ganhar um presente de bebê para alguém no meu aniversário. Estou meio brava por ela ter feito isso hoje”, finalizou.

“Diga a ela que você tem outros planos além de comparecer ao chá de bebê no seu aniversário, um mês após o parto. Ou se você não quiser ser tão direta, diga a ela: ‘Boa sorte para o chá de bebê’, mas que você não sabe se conseguirá, porque é um mês depois do nascimento do seu. E como [mãe de primeira viagem, diga que] você pode e não tem energia, tempo e mente para ir a uma festa. Compre um presente de bebê para ela e o envie ou lhe dê antes”, aconselhou um usuário na rede social.

