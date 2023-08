Assim que filhotes de coruja chegam ao instituto de resgate Austin Wildlife Rescue, no Texas, costumam ser aninhados com suas famílias originais. Quando isso não é possível, os socorristas juntam os bebês com novos familiares, a fim de concluir o aninhamento, sendo um artigo publicado pelo portal The Dodo.

“Sempre combinamos bebês da mesma idade”, disse Kathryn Mattison, gerente de cuidados de animais do Austin Wildlife Rescue, ao The Dodo. “Isso ajuda a criar um grupo familiar no qual eles possam crescer.”

Antes de serem aninhados, os bebês coruja são colocados em uma incubadora a fim de se desenvolverem. Quando crescem o suficiente, as aves são encaminhadas a um recinto de voo para praticar e ganhar força para, então, retornarem à natureza com confiança e segurança.

Corujas resgatadas ganham surpresa ao se deparar com novo lar (Reprodução/AUSTIN WILDLIFE RESCUE)

Isso foi o que aconteceu com um dos grupos de corujas resgatadas em Elgin, no Texas. Os animais puderam contemplar cerca de seis hectares de área arborizada, compondo o cenário do que viria a ser seu novo lar. Ao chegar ao local, as aves não esconderam sua surpresa.

Alegria estampada

Fazendo jus a uma das características de uma coruja oriental, elas não puderam esconder suas expressões. O grupo de corujas prontamente manifestou excitação com a nova paisagem.

“Elas ficaram maravilhados e chocados com o novo ambiente”, disse Mattison. As corujas expressaram a felicidade de estar ali por meio do comportamento no ambiente arborizado.

“[Elas] voaram lindamente para as árvores”, disse Mattison. “Elas definitivamente nos mostraram que estavam mais do que prontos para ficarem sozinhos.”

Corujas resgatadas ganham surpresa ao se deparar com novo lar (Reprodução/AUSTIN WILDLIFE RESCUE)

O sentido do trabalho de Mattison é reaquecido todas as vezes que ele enxerga os frutos de suas atitudes com os animais resgatados.

“Acho que é sempre incrível ver os animais que criamos voltarem à natureza, onde pertencem”, disse Mattison. “Nosso objetivo é reabilitar e libertar, então quando você vê-los voar e tudo correr perfeitamente, é quando você sabe que eles irão prosperar.”