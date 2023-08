Após uma semana hospitalizado, ‘Popeye russo’ volta a exibir braços nas redes sociais

Parece que uma semana internado não foi o suficiente para Kirill Tereshin. Mais conhecido como ‘Popeye russo’, o rapaz de 27 anos voltou a exibir seus bíceps incomuns na rede social.

Segundo o site Daily Star, o russo ganhou esse apelido devido aos músculos com formatos diferentes obtidos a partir da injeção com óleo, o que não é aconselhável pela medicina.

Em publicação feita no dia 17 deste mês no TikTok, o jovem escreveu na legenda: “Fiquei doente por 7 dias no hospital”. O influencer não deu mais detalhes sobre o que teria o levado ao hospital. A informação também não confirmada.

@officialbazookahands I was sick for 7 days in the hospital ♬ Babel - Gustavo Bravetti

Nas publicações em suas redes sociais. o que não faltam são comentários sobre os braços de Kirill.

“Por favor, visite um médico. Não é normal”; “Até sinto pena dele” e “As pessoas enlouquecendo” foram alguns comentários.

‘Incrivelmente dolorido’: Banhista sente picada e sai do mar com uma arraia ferroada em suas costas

Em um incidente pouco visto nos litorais de todo o mundo, uma banhista foi filmada saindo do mar em uma praia na Flórida com uma arraia pressa às suas costas pelo ferrão, na última terça-feira (28).

Kristie O’Brien disse que estava se banhando nas águas mornas de Tampa quando o animal furou suas costas com seu ferrão venenoso. “Assim que entrei, senti como se tivesse sido picada por alguma coisa”, disse a americana ao canal de TV Fox 13 News.

Só que ela não saiu da água com um furo nas costas, como seria previsível, mas com arraia pendurada pelo ferrão, em uma imagem grotesca acompanhada por seu marido, que estava com ela no momento.

Após os momentos iniciais de pânico, ela disse ao marido para não tentar puxar a cauda do animal e buscar ajuda. “Eu estava tentando ficar o mais calma que podia, mas eu tinha certeza de que iria morrer”, disse.

No hospital, os médicos verificaram que o ferrão entrou 10 centímetros em seu corpo pelas costas, ficando a apenas poucos centímetros de perfurar seu pulmão.

Mulher com ferrão de arraia preso ao corpo (Reprodução)

