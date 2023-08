Noivo coloca casamento em risco ao fazer ‘pegadinha’ com a noiva durante a recepção

Uma noiva ficou desolada ao ver um de seus piores pesadelos da infância se tornar realidade no dia de seu casamento. Apesar de saber do espírito “brincalhão e travesso” de seu noivo, ela não esperava que ele fosse desrespeitar seu único desejo sobre a celebração.

Conforme o relato, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a noiva de 27 anos nunca conseguiu se recuperar de uma série de traumas da infância, incluindo um episódio ocorrido há 10 anos.

Segundo ela, que permaneceu anônima, seu relacionamento com o companheiro sempre foi agradável ao longo dos 3 anos que permaneceram juntos. Porém, quando ele começou a mostrar vídeos de “smash de cake” em casamentos, ela se manteve firme ao explicar que não queria esse tipo de brincadeira em seu grande dia.

“Era horrível ver as noivas tendo seu grande dia arruinado por causa de um parceiro insensível e meia dúzia de risadas. Além disso, eu carrego um trauma de infância sobre esse tipo de coisa”, revela.

Ela ficou desolada

Segundo a noiva, sua família sempre foi fã de “enfiar a cabeça do aniversariante no bolo”, algo que ela nunca gostou.

No entanto, apesar de seus protestos, ela acabou se tornando uma vítima da própria mãe em seu aniversário de 17 anos.

“Eu tinha gastado um bom tempo com cabelo e maquiagem, e minha mãe prometeu não afundar meu rosto no bolo, mas assim que apaguei as velas ela fez isso. Como resultado eu cortei minha testa em uma das decorações e meu aniversário foi destruído. Ela ainda me chamou de criança depois que me tranquei no meu quarto por ficar magoada”.

“Eu contei isso ao meu noivo e pensei ter sido clara sobre não querer essas brincadeiras, mas na hora de cortar o bolo ele esfregou um grande pedaço no meu rosto, estragando meu cabelo, maquiagem, vestido e casamento”.

“Voltei para nosso apartamento e fiz minhas malas. Desde então estou na casa de uma amiga e minha família e ele seguem me ligando direito dizendo que estou sendo infantil. Meu marido se desculpou várias vezes, e apesar de ainda amá-lo eu tenho dúvidas se realmente exagerei em minha reação”.

Para os usuários do Reddit, a noiva não exagerou: “Ele te deu uma amostra de como será o resto de seu casamento, com ele te desrespeitando”, comentou uma pessoa.

“Eu acho que ainda dá tempo de anular o casamento”, finalizou outra.