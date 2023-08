Modelo mexicana de 22 anos do Onlyfans dança ‘Copa Vacía’ e encanta Shakira

Modelo do OnlyFans Karely Ruiz (Reprodução/TikTok)

Uma influenciadora da cidade mexicana de Monterrey viralizou nas redes sociais com um vídeo do Tiktok onde dança ao ritmo da música ‘Copa Vacía”, da cantora colombiana Shakira.

Karely Ruiz, de apenas 22 anos, e conhecido como a modelo mais popular do Onlyfans, publicou uma coreografia do novo hit e, para seu espanto, acabou sendo republicada pela própria estrela colombiana no último domingo. “Shakira carregou meu TikTok”, dsse a jovem de curvas generosas.

O aceno de Shakira para o vídeo de Karely foi suficiente para que suas redes sociais bombassem a ponto dela acumular mais de 690 mil visualizações e quase 50 mil curtidas em apenas alguns minutos.

A rápida ascenção do vídeo nas redes não é surpresa, já que Shakira é um fenômeno das redes sociais em todo o mundo e acumula mais de 88 milhões de seguidores somente no Instagram.

No vídeo de Karely, ela aparece com um vestido vermelho de decore ousado mostrando sua versão da coreografia da nova música da cantora colombiana mostrando suas curvas e desenvoltura musical.

Os seguidores não poupara elogios ao desempenho da bela modelo. “Wow, ela sim é linda”, disse um fã, e “linda, linda como sempre”, declarou outro seguidor na rede da modelo.

Depois que Karely Ruiz fez sua estreia musical com o rapper Santa Fe Klan, há alguns meses e participou de alguns videoclipes, seus seguidores acreditam que ela esteja pronta para, inclusive, fazer uma colaboração com a estrela colombiana em outros vídeos.