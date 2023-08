Médicos descobrem verme que parasita cobra píton vivo em cérebro de idosa na Austrália

Neurocientistas australianos se depararam com o primeiro caso no mundo de um parasita de cobras vivendo no cérebro de um ser humano, de acordo com notícia do jornal inglês The Guardian.

Uma mulher de 64 anos moradora de New South Wales, na Austrália, deu entrada no hospital com dor abdominal, diarreia, tosse seca, febre e suores noturnos em janeiro de 2021 e, após medicada, foi liberada e voltou para casa.

No ano passado, porém ela retornou com mais alguns sintomas, como esquecimento e depressão e o hospital de Camberra resolveu fazer uma ressonância magnética, que revelou anormalidades no cérebro que precisariam de uma cirurgia.

Durante a cirurgia, conduzida pelo neurocirurgião Hari Priya Bandi, um dos médicos presentes ouviu ele dizer: “Você não vai acreditar no que acabei de encontrar no cérebro desta senhora. Está vivo e se contorcendo”, afirmou o neurocirurgião. Era um verme vivo de 8 centímetros.

O pequeno verme foi enviado vivo para um laboratório especializado em parasitas da CSIRO [Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation] onde um cientista reconheceu imediatamente o verme como um Ophidascaris robertsi, uma lombriga que geralmente parasita cobras do tipo píton e nunca foram encontrados em humanos anteriormente.

Verme encontrado no cérebro de paciente idosa (Camberra Health)

Para explicar a contaminação totalmente anormal, os cientistas estudaram o local onde a idosa vivia e descobriram que ela mora perto de um lago habitada por pítons-tapete. Embora ela nunca tenha mantido contato com as cobras, costumava coletar gramíneas e folhas ao redor do lago para usar na culinária e a melhor hipótese que os cientistas têm é de que ela foi infectada por folhas ou verduras que continham fezes de cobra.

Os cientistas afirmaram que o verme encontrado não passa de pessoa para pessoa e ainda estão tentando entender como o parasita continuo vivo dentro da hospedeira até atingir seu cérebro e se desenvolver, a ponto de chegar a 8 centímetros sem ser detectado.

A paciente foi medicada e está sendo monitorada para a possibilidade de outras larvas terem invadido outros órgãos, como o fígado da idosa, Por enquanto, garantem os médicos, ela passa bem.