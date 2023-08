Tom Howe se deparou com uma criatura inesperada no início do mês, enquanto dirigia próximo a uma longa costa. De início, o homem pensou ter se tratado de uma tartaruga marinha, mas recebeu uma surpresa ao se aproximar. O caso ocorrido no início de agosto, no Texas, EUA, foi trazido pelo portal The Dodo.

“Eu o vi à distância e a princípio pensei que fosse uma tartaruga vindo à costa para botar ovos”, disse Howe ao The Dodo. “Então ele se moveu e ficou claro que era outra coisa.”

A fim de descobrir a verdadeira identidade do animal, Howe se aproximou e percebeu se tratar de um mamífero. Com sua câmera em mãos, estava pronto para registrar o momento.

“[Eu] presumi que fosse um guaxinim ou um jovem coiote”, disse Howe. “[Mas] quando me aproximei, percebi que era um texugo. Você pode dizer pela maneira como ele anda, escava e pelas listras brancas em seu rosto.”

Homem pensa ter visto tartaruga marinha na praia, mas descobre ser criatura inesperada: ‘Era outra coisa’ (Reprodução/Tom Howe)

Ao identificar o texugo, Howe ficou impressionado pelo achado na região. “É um item da lista de desejos ver um na natureza”, disse Howe. “[Texugos] são nativos da ilha, mas geralmente são muito reclusos.”

Howe teria se posicionado em uma distância segura para captar imagens do texugo, que pareceu não se incomodar nenhum pouco com a presença do homem.

“Ele estava saudável”, disse Howe. “Depois de sair da água, ele parece um cachorro molhado – não tão fofo, mas claramente saudável. Ele perseguiu e pegou vários caranguejos.”

Howe pôde sentir o privilégio de ter se deparado com o animal, haja vista a pouco oportunidade de encontrá-los em um dia habitual. No local, o texugo parecia não ter pressa alguma para sair dali, enquanto era contemplado.

Com imagens suficientes para revisitar, Howe finalmente deixou o local e se separou do texugo, que seguiu seu caminho.

“Eu finalmente o deixei em sua jornada”, disse Howe, admitindo que sua chance de avistar naquele dia será difícil de superar. “Fiquei chocado ao perceber o que estava vendo.”