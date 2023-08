Em um gesto de homenagem, familiares lançam caixão da mãe falecida no mar e dividem opiniões na internet; assista ao vídeo

Em um gesto incomum de homenagem, familiares decidiram lançar o caixão de sua mãe falecida no mar, e isso tem gerado uma ampla gama de reações nas redes sociais. O vídeo desse evento surpreendente, que se tornou viral, está causando debates intensos online.

Alguns veem essa ação como uma maneira única e simbólica de honrar a memória da falecida, destacando a liberdade que ela buscava ou uma conexão profunda com o oceano. Outros, no entanto, acreditam que essa ação é desrespeitosa e inapropriada, violando as tradições funerárias.

A internet, como sempre, se tornou um espaço para expressar opiniões e explorar os significados por trás desses atos incomuns. Assista ao vídeo e junte-se à conversa.

O vídeo compartilhado pela página @fofocou no Instagram já conta com mais de 4 milhões de reproduções.

“E mesmo assim eu não jogaria a minha mãe no mar mesmo que fosse sua última vontade”, comentou uma pessoa.

“O mar não é cemitério. Essa é minha opinião”, escreveu outro. Confira registro: