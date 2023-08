Noiva revela motivos para não publicar as fotos de seu casamento

Uma noiva ficou completamente desolada ao encontrar sua amiga no dia de seu casamento. Segundo ela, uma atitude da mulher a fez desanimar e desistir de publicar qualquer registro da celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva utilizou o Reddit para desabafar sobre o ocorrido. Sem se identificar, ela conta que uma amiga decidiu aparecer em seu casamento utilizando um vestido longo e branco.

Não contente, ela fez isso após já ter passado por uma experiência do mesmo tipo: “Minha amiga usou o vestido longo branco no casamento de sua tia e a deixou chateada”.

“Como tivemos essa conversa, eu acreditei que ela esta ciente de que não deveria usar branco no meu casamento. Além disso, no meu chá de panela eu fui direta e pedi a ela para não usar roupas brancas no meu casamento. Na hora ela ficou chocada que eu pudesse pensar nisso e disse que nunca fez algo do tipo. Para ela, o vestido do casamento da sua tia era amarelo. Mas as fotos mostraram claramente um vestido branco”.

Ela repetiu a gafe!

Segundo a noiva, no dia de seu casamento a amiga apareceu acompanhada pelo noivo usando um vestido longo branco. Como o noivo da amiga era um dos padrinhos, ela acabou saindo em muitas das fotos oficiais utilizando o vestido em questão e fez questão de publicar as imagens na internet.

“Ela nem mesmo mencionou que era o nosso casamento. Eu disse a ela para não usar branco porque sabia que isso ia acontecer. Eu estou frustrada e considerando não publicar as fotos que tirei”, conta a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela precisa apenas do apoio do fotógrafo para resolver esse problema.

“Faça alterações na cor do vestido dela em todas as fotos que ela aparece”, comentou uma pessoa.

“Sou mesquinha, então postaria as fotos e pediria a alguém para comentar te elogiando e criticando alguém que foi capaz de usar branco em seu casamento sem ser você”, finalizou outra.