Mulher suspeita estar sendo traída após o marido desligar as câmeras de segurança da casa

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de notar um estranho comportamento de seu parceiro. Em seu relato, feito de forma anônima, a mulher revela que o companheiro sempre desliga as câmeras de segurança de casa quando está sozinho no local.

Conforme o relato, que foi compartilhado pelo The Mirror, a mulher decidiu confrontar o companheiro, mas ficou ainda mais desconfiada das atitudes do homem.

“Somos casados há pouco tempo, nossas famílias se dão bem e moramos juntos. Nosso relacionamento é bom em todos os aspectos, inclusive na vida sexual e na comunicação”, começa a mulher.

“Espalhei algumas câmeras de segurança pela casa para ter um pouco de segurança e poder me comunicar com meus filhos mais novos que não têm celular. O principal objetivo é ver que eles chegaram seguros da escola. Tinha isso na casa antiga, e instalei também na nova, que inclusive veio com uma câmera na campainha”, conta a mulher.

No entanto, ela recentemente notou que as câmeras passaram a apresentar falhas sempre que o marido está em casa.

“As primeiras semanas foram tranquilas, e tudo funcionava muito bem. Vi minhas crianças indo e voltando da escola, mas depois percebi que a notificação de entrada e saída delas de casa estava desaparecendo na campainha”.

Ela está desconfiada

Preocupada, a mãe começou a analisar os registros do aplicativo e, aparentemente, as imagens das câmeras estão sendo deletadas. No entanto, somente seu companheiro tem acesso a essa funcionalidade.

“Eu mencionei isso com ele e ele ficou na defensiva, então ignorei. Mas isso voltou a acontecer sempre que ele está em casa e quando eu perguntava, ele sempre desconversava. Hoje fui checar se a garagem estava fechada e me deparei com o aviso de ‘sistema de segurança desligado’, então o confrontei novamente”.

“Ele ficou fora de si e começou a dizer que o estou acusando de esconder as coisas, mas não entendo por que as câmeras funcionam bem sempre que ele sai de casa e só ele tem acesso de administrador para alterar os registros. Não perguntei o que ele estava fazendo, mas insinuei que achava que ele estava escondendo algo por conta das falhas nas câmeras”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o comportamento do homem é um tanto quanto preocupante.

“Configure uma câmera secreta se realmente quiser descobrir o que está acontecendo em sua casa”, sugeriu uma pessoa.

“A reação dele é tão exagerada que se ele não está te traindo, está fazendo algo ilícito”, finalizou outra.