Não é a Shakira? Jovem encanta internautas com surpreendente movimentação de quadris

Shakira é uma cantora colombiana que há muitos anos tem estado entre as melhores cantoras de língua hispânica. Além de ter uma grande voz, a intérprete de “Pies Descalzos, Sueños Blancos” era reconhecida mundialmente por seu grande movimento de quadris, que demonstrava uma habilidade para dançar.

Ao final de 2022, a cantora voltou aos holofotes com a música que lançou, juntamente com Bizarrap, na qual fazia algumas indiretas a Piqué; até o momento, a ‘Music Sessions #53′ soma mais de 600 milhões de reproduções no portal de vídeos do YouTube.

Apesar de tudo o que foi mencionado anteriormente, nas últimas horas começou a se espalhar “a sósia de Shakira”, que surpreendeu muitos internautas com um movimento de quadris semelhante ao que a compositora colombiana costuma fazer.