Mulher faz descoberta chocante sobre a vida do marido no trabalho: ‘Ele tem outra esposa’

Uma mulher ficou completamente devastada depois que o marido, bêbado, fez uma confissão inusitada a respeito de uma de suas colegas de trabalho.

Segundo o The Mirror, após o choque inicial ela buscou apoio de outros pais e casais no fórum Mumsnet, onde contou sua história de forma anônima.

A mulher explica que o marido chegou bêbado em casa após uma comemoração no trabalho. Na ocasião, ele revelou a ela ter uma ‘esposa do trabalho’ para quem compra presentes e dá apoio em momentos delicados.

“Ele me disse que tinha uma ‘esposa do trabalho’ há alguns meses. Ele estava feliz com isso e eu acabei não me importando com isso, já que ter alguém em quem pudesse confiar no trabalho fazia bem a ele”.

“Porém, recentemente, ele confessou que se estivesse solteiro, estaria com ela. Isso por acaso pode ser considerado algum tipo de traição?”, questionou a mulher.

Ela não sabe o que fazer

Em um primeiro momento, a mulher recebeu o apoio dos usuários da plataforma, mas as coisas se intensificaram quando o marido fez novas revelações.

“Ele admitiu que eles voltaram de mãos dadas para casa, mas ele afirma que isso não é um caso porque nunca a beijou apesar de terem ‘tido uma troca de olhares’ enquanto estavam bêbados. Eu não estou conseguindo respirar direito de tão nervosa, estou sentada sozinha na minha cama”.

Apesar do homem ter dito que vai procurar um novo emprego longe da ‘segunda esposa’, ele se recusa a sair da academia que ela também frequenta e revelou ter presenteado a mulher com uma caixa de chocolates em seu aniversário.

Para os usuários do fórum, a esposa verdadeira tem todos os motivos para deixar o relacionamento. “Encontre seu bom senso e saia desse relacionamento”, comentou uma pessoa.

“Mesmo que ele mude de emprego, ele vai continuar vendo a outra mulher. Termine esse casamento o quanto antes”, comentou outra.

“Que monstro! Ele está te tratando como uma irmã enquanto conta como está cortejando sua nova namorada. Isso ficou claro”, finalizou uma terceira.