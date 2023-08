Ao invés de ler seus votos no altar, noiva decide ler as provas da traição de seu noivo

Uma noiva desolada não conseguiu acreditar em uma série de mensagens enviadas a ela horas antes de seu casamento. Após uma descoberta devastadora, ela decidiu tomar uma atitude no altar.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva utilizou uma coluna de desabafos para contar sua história e “colocar para fora” todos os sentimentos que guarda desde o dia de seu casamento.

Segundo a mulher, identificada como Casey, seu casamento com Alex seria realizado no dia seguinte ao que ela recebeu algumas mensagens comprometedoras. Nas mensagens, enviadas por um número desconhecido, estavam as provas da infidelidade de seu companheiro.

“As capturas de tela eram conversas entre meu futuro marido e outra mulher. Muitas tinham selfies deles juntos”, revela a noiva.

“Os textos eram datados de meses e até mesmo dias antes do meu casamento. O cérebro deixou de processar todo aquilo e eu não conseguia ter ideia do que estava acontecendo. Por outro lado, aquilo tudo não tinha como ser falso. Eu sabia que não era”.

Ela ficou chocada

Magoada com a situação, a mulher decidiu buscar o apoio de suas filhas, que até mesmo ameaçaram agredir o noivo da mãe. Elas sugeriram que o casamento fosse cancelado, mas não conseguiram convencer a mãe a seguir desta forma.

Em meio as mensagens o homem elogiava o corpo da amante e exaltava a conexão entre eles. “Seu corpo é incrível e você sabe como usá-lo. Nunca tive esse tipo de conexão antes”. “Este fim de semana. Você e eu. Vai ser quente, traga seu melhor conjunto”, diziam algumas das mensagens.

Decidida, a noiva então planejou se vingar do companheiro e guardou as mensagens para denunciar o comportamento inadequado do noivo na frente de todos os familiares e convidados do casamento.

Leia também: Milionário expõe traição da noiva durante festa de noivado

“Eu andei até o altar usando o vestido dos meus sonhos como se fosse uma fantasia e ele percebeu que eu não estava animada como uma mulher em seu grande dia. Respirei fundo e anunciei que não aconteceria um casamento naquele dia porque meu noivo aparentemente não era quem eu pensava que fosse”.

“Eu li cada uma das mensagens que me foram enviadas e acompanhei a cor sumindo do rosto dele. Deixei nossos olhos se encontrarem e ele sabia que não tinha o que dizer. Todos ficaram chocados e ele foi escoltado para fora da igreja por seu padrinho, sob os olhares horrorizados de seus familiares”.

A mulher então anunciou que no lugar da recepção do casamento, eles celebrariam naquele dia o amor verdadeiro e não a união entre duas pessoas.