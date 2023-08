Mulher termina relacionamento após seu parceiro acender cigarro para uma criança: ‘Ele achou engraçado’

Uma mulher, de 25 anos de idade, usou o Reddit nesta quinta-feira (24), no canal “I Am The Asshole” para desabafar sobre o comportamento de seu agora ex-namorado. Por meio do usuário u/sky3mia na rede social, ela revelou ter ficado chocada ao assistir ao rapaz acendendo cigarro a uma criança.

“Fiquei absolutamente brava com meu ex-namorado, 24, depois que ele me mostrou um vídeo dele e de seu tio dando um cigarro na boca de uma criança (filho de seu tio) e o acendendo! Ele achou engraçado, enquanto para mim era absolutamente ridículo”, começou o desabafo.

“Eu disse que é um abuso infantil direto e não consigo compreender como qualquer pessoa sã com um nível básico de moralidade poderia fazer isso. Ele não suportou que eu dissesse aquilo e começou a me insultar, dizendo que isso era apenas uma fumaça do cigarro inteiro e que eu exagerei, enquanto eu falava que potencialmente aquela fumaça poderia matar uma criança se ela inalar mal”, continuou.

Ameaça e confronto

De acordo com a jovem, ela apontou os possíveis riscos ao cérebro de uma criança em fase de desenvolvimento com o consumo do cigarro. No entanto, seu namorado ignorou suas explicações e não a levou a sério.

“Gritei com ele por estar bem com aquilo, enquanto ele [também] gritava comigo. Até me ameaçou por reagir de forma exagerada. Disse que eu deveria voltar para a cidade rural de onde vim e que a cidade não é para mim porque estou sentindo falta de uma educação adequada”, desabafou.

“Não conheço a criança, mas não consegui me conter depois de vê-la. Não sabia como expressar bem minhas palavras de decepção para ele”, finalizou o texto.

“Ter uma criança viciada em nicotina nessa idade é literalmente abuso infantil. Você não está exagerando. Isso nunca deveria acontecer e eles são estúpidos se acharem engraçados. Que bom que ele é seu ex”, observou um internauta.