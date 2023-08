Mulher se enfurece após amiga a tratar como empregada durante suas férias

Uma mulher ficou completamente enfurecida diante das atitudes de sua amiga enquanto as duas curtem férias juntas em um resort no Mediterrâneo. Enquanto ela se esforça para aproveitar os momentos, a amiga insiste em fazer exigências e até mesmo a “roubar comida” de seu prato.

Em um desabafo, feito no Mumsnet e publicado pelo The Mirror, a mulher conta que ela e sua melhor amiga decidiram curtir uma semana de férias juntas e, para isso, escolheram um resort de praia no Mediterrâneo.

No entanto, as férias dos sonhos logo se transformaram em um verdadeiro pesadelo.

“As refeições são feitas em esquema de buffet com serviços de café da manhã, chá da tarde, bolos e refeições em horários específicos. Tem um bar da piscina e um outro onde podemos buscar bebidas a qualquer hora”.

“Em cada uma das refeições que fizemos minha amiga fica me mandando ao bar ou ao buffet pegar alguma bebida ou comida para ela”, conta.

Ela ficou irritada

Seguindo com seu relato, a mulher explica que sempre que quer algo, a amiga pede a ela para buscar ao invés de ir por si própria, o que a deixou completamente irritada e incomodada.

“Além disso, ela fica tirando comida do meu prato para experimentar, e faz isso com as próprias mãos! Depois, se ela gosta, me pede para buscar para ela e isso se repete até mesmo quando chega a sobremesa e outras bebidas. Ela não quer sair da sua cadeira de sol para ir ao bar”.

“Eu sei que é mesquinho, mas depois de 3 dias eu fiquei tão irritada que mandei ela ir sozinha pois ela também tem pernas! Agora ela está extremamente ofendida e bufando para todo lado”, revela.

No entanto, os usuários da plataforma simpatizaram com a situação da mulher e afirmaram que ela agiu corretamente.

“São suas férias para relaxar, sinto muito que ela tenha arruinado tudo”, comentou uma pessoa.

“Eu afastaria meu prato de perto das mãos dela e a impediria de experimentar minha comida”, comentou outra.