Enquanto dirigia por uma estrada de cascalho próxima de sua casa, na Argentina, Hugo Reguero teve sua atenção completamente tomada ao se deparar com algo no meio do caminho. O relato foi trazido do portal The Dodo.

Ao caminhar lentamente pela estrada, o rapaz se deparou com uma misteriosa figura rosa. Ao observar com mais cuidado, percebeu nunca ter visto algo igual antes.

“Eu vi algo estranho que estava se movendo, então parei”, disse Reguero ao The Dodo.

A fim de desvendar o ser inusitado encontrado no meio da estrada, Reguero decidiu sair do carro e se aproximou bem devagar do ser.

Se tratava de um dos menores tatus do mundo, considerado como tatu-fada-rosa em sua espécie e conhecidos por evitar ao máximo o contato humano.

Homem vê algo ‘estranho’ na estrada e descobre ter feito descoberta única: ‘Privilégio’ (Reprodução/Hugo Reguero)

Leia mais:

Deslumbre e descoberta

Assim que se deparou com o tatu, Reguero ficou atordoado pelo achado, haja vista a raridade de se esbarrar em animais como estes. O tatu-fada-rosa é uma espécie que vive em subsolo e está dentre as mais raramente vistas no planeta.

“Fiquei muito feliz em vê-lo”, disse Reguero.

Assista ao vídeo:

Ciente de que tais animais são raramente encontrados, além da lacuna de dados sobre sua população e distribuição, o rapaz decidiu registrar o máximo que pôde. Ele também garantiu que o animal continuasse seguro.

“Esperei que ele saísse da estrada para que nada acontecesse com ele”, disse Reguero. “Depois, eu fui embora.”

Segundo a especialista em tatu Mariella Superina, ao portal The Dodo, o fato de Reguero ter encontrado um tatu de tal espécie se tratou de sorte.

“É um grande privilégio ver uma dessas pequenas criaturas na natureza!” Superina disse ao The Dodo, elogiando Reguero por sua liderança durante o raro encontro. “[Ele] apenas filmou o animal, mas não o tocou nem o incomodou - e essa é a coisa certa a fazer!”