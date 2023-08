Criança é proibida de comparecer a casamento após destruir o bolo

Uma menina de 12 anos foi completamente banida do casamento de sua tia depois de ser considerada culpada de estragar o casamento da irmã da noiva. Segundo a noiva, a sobrinha destruiu completamente o bolo por estar enciumada com a escolha de papéis para a celebração.

Conforme a publicação, realizada no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a noiva deve se casar nos próximos meses e está animada para ter amigos e familiares reunidos em seu grande dia. No entanto, apesar de não proibir a presença de crianças, ela não quer que sua sobrinha, Carrie, esteja presente na ocasião.

Carrie, de 12 anos, é filha de Linda, prima da noiva. Há 2 anos ela foi responsável por destruir o casamento de sua tia, Lily, ao saber que não seria a florista da ocasião. Enciumada, a menina fez questão de estragar o bolo e não foi repreendida pelos pais.

“Linda me ligou para conversar e disse que casamentos sem criança são terríveis. Ela então me questionou o motivo de seu convite ir apenas com o nome dela e do marido, sem mencionar a filha. Eu disse a ela que não teria um casamento sem crianças, mas que apenas Carrie não seria convidada por causa do escândalo que ela fez no casamento de Lily. Não quero meu casamento sendo destruído quando ela descobrir que não será a florista”.

Ela está sendo criticada

Segundo a noiva, sua atitude não foi bem-vista pela prima, que fez questão de acionar amigos e familiares que a defenderam para bombardear a noiva com mensagens e acusações.

“Ela fez todos dizerem que somos egoístas por excluir propositalmente uma criança enquanto todas as outras podem comparecer”, revela a noiva.

No entanto, para os usuários do Reddit a noiva apenas está garantindo que nada estrague seu grande dia.

“Se meu filho de 10 anos destruísse o bolo do casamento de alguém eu mesma deixaria de ir a casamentos por constrangimento e vergonha. Como alguém pode deixar isso acontecer?”, questionou uma pessoa.

“Eu responderia dizendo que foi cruel excluir uma criança de um casamento para o qual os pais foram convidados, então corrigiria isso retirando o convite dos pais”, finalizou outra.