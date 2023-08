Com 29 anos, família brasileira diz ter gata mais velha do mundo Imagem: Tribuna de Minas/Arquivo Pessoal

Uma família de Barbacena, Minas Gerais, afirma que Esmeralda, a gata que são tutores, está prestes a completar 29 anos, se tornando um dos felinos mais velhos do mundo. Segundo o Guinness World Records, a gata que ocupa esse título é a britânica Flossie, de 27 anos.

A história começou a ser comentada com a gatinha idosa dando um susto nos familiares, após fugir de casa e ficar presa em um bueiro por dois dias. Esmeralda foi resgatada pelos bombeiros.

Após o susto, o bichano se tornou celebridade local, e a idade avançada, que era algo comum para a família, ganhou destaque.

“A ocorrência de desaparecimento da Esmeralda foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. A partir daí, alguns veículos de comunicação nos indagaram sobre ela poder ser a gata mais velha do mundo”, disse a tutora Maria Eliza em entrevista ao g1.

Adoção aconteceu em 1995

“Saímos para ir ao mercado e na volta vimos a gatinha. Chegamos a procurar o possível dono por alguns dias, mas não encontramos e ela acabou ficando conosco. O nome Esmeralda quem escolheu foi a minha sogra, devido aos olhos verdes”, relembrou.

Segundo a tutora, a adoção de Esmeralda aconteceu em 1995 pela matriarca da família Maria da Conceição. A carteira de vacinação informa a data de nascimento: 1º de dezembro de 1994.

Maria Janete Campos, veterinária que acompanha a saúde da gatinha, explica que a data não é exata.

“Ao ser avaliada concluímos que ela não era filhote, pois já tinha feito toda troca das dentições e tamanho compatível com um gato que já tivesse pelo menos 1 ano. Então, registramos como se ela tivesse nascido em 1º de dezembro de 1994″.

Temperamento de Esmeralda

De acordo com a matéria, a gata é brincalhona e fá de cafuné. “Ela esteve junto dos meus filhos durante o crescimento e viu meus dois netinhos nascerem. Criamos um imenso amor por ela. Ela gosta de brincar e interagir com os meninos, tem convivência com cachorro e adotou o nosso outro gatinho, conosco há um ano, como filho”, comentou a tutora Maria Eliza.

Com 29 anos, família brasileira diz ter gata mais velha do mundo Imagem: Maria Eliza Correa/Arquivo Pessoal

