‘Cientista mais sexy do mundo’ captura píton usando s próprias mãos: “Que monstro!”

Apelidada de ‘cientista mais sexy do mundo’, Rosie Moore compartilhou em seu Instagram as imagens de uma píton birmanesa que capturou na Flórida, Estados Unidos, segundo notícia do The Sun.

Na postagem, ela escreveu: “A píton birmanesa captura com o melhor @snakeaholic. As pítons birmanesas são invasivas na Flórida, causando enormes danos ecológicos e declínios severos nas populações de mamíferos nativos.”

A serpente foi capturada durante uma excursão que Morre fez com Kevin Pavlidis, um experiente caçador de cobras nos Estados Unidos.

As pítons birmanesas são nativas do sudeste da Ásia, e geralmente atingem 5 metros de comprimento, mas já se ouviu relatos de serpentes com mais de 7 metros.

Elas, atualmente, são consideradas uma espécie invasora na Flórida, onde especialistas acreditam que um milhão de pítons possam estar vivendo atualmente.

Essas serpentes, que agora têm importação proibida, foram trazidas aos milhares para serem animais de estimação, mas acabaram soltas na natureza, onde se adaptaram e cresceram.

E os pântanos da Flórida, onde Rosie Morre capturou essa cobra, é uma região perfeito para a reprodução das pítons birmanesas por ter vasta área para elas caçarem e uma população de animais que não estava acostumada com um animal predador como ela.

Apesar da tentativa de controle de reprodução da espécie, os serviços responsáveis pelo meio ambiente acreditam ser impossível erradicá-las do território norte-americano.