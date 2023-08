Vídeo flagra momento em que onça ignora perigo e enfrenta grupo de predadores no Pantanal provocando uma verdadeira fúria selvagem

Um vídeo flagrou o momento em que uma onça ignora o perigo e enfrenta um grupo de predadores no Pantanal, provocando uma verdadeira fúria selvagem.

O registro foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

“Ibaca novamente dando show.Após avistar as ariranhas do outro lado do rio, ela atravessou e começou lentamente a aproximação. O vídeo do por si só”, comentou na postagem.

No registro, é possível ver o animal se aproxima do grupo com muita calma, gerando um verdadeiro o enfrentamento selvagem.

Temida, a onça-pintada e considerada o maior felino das Américas e o terceiro maior do planeta.

No entanto, o grupo decide revisar o ataque em um momento impactantente.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira registro impressionante:

Vídeo flagra momento em que onça simboliza jacaré com mordida mortal no Pantanal

Em outro momento impressionante, um novo vídeo flagrou o momento em que uma onça imboliza jacaré com mordida mortal no Pantanal.

O momento também foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

“Onça vs jaguar🐆vs🐊#jaguarphoto #jaguarexpeditions #jaguars #jaguar #jaguartour #onca #oncapintada #pantheraonca #pantanalnorte #portojofre”, comentou na postagem.

O registro também foi compartilhado nas redes sociais recentemente e acabou viralizando entre os usuários.

O vídeo também foi captado no Pantanal brasileiro. Confira registro:

