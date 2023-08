Registro mostra mãe dançando e descendo até o chão em apresentação do filho volta a viralizar nas redes

Voltou a viralizar nas redes sociais o vídeo que mostra uma mãe dançando e descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho. O registro foi compartilhado no TikTok nos últimos dias.

Abigail postou em seu perfil um vídeo dançando até o chão na quadra da escola, de acordo com o Publimetro México.

Enquanto algumas pessoas elogiaram o molejo da mãe, outros criticaram: “Gosto de dançar assim mas nunca faria isso na escola dos meus filhos”, escreveu uma usuária.

Ao que tudo indica, ela participava de uma competição de dança entre as mães.

Totalmente viral, o vídeo de apenas 18 segundos já soma mais de 4 milhões de reproduções na rede social e 200 mil curtidas. Confira o vídeo viral a seguir:

Vídeo de mãe presenteando filho com mulher dançando e descendo até o chão em festa de aniversário viraliza nas redes

Outro registro, um vídeo de mãe presenteando o filho com mulher dançando e descendo até o chão em festa de aniversário também viralizou nas redes sociais recentemente.

De acordo com o portal de notícias La Cuarta, as imagens que contaram com milhares de visualizações e diversos comentários mostram, o momento em que um adolescente completa 18 anos e sopra as velas México.

Quem decidiu preparar a surpresa foi a mãe do jovem e, para realizar um de seus “desejos”, a mulher decidiu contratar uma dançarina que fez um baile erótico para o aniversariante. No vídeo, mencionaram que a mulher era uma amiga dela pela qual o filho sempre teve uma queda.

“Feliz aniversário meu amor, o que você sempre quis “, anunciou a mulher, enquanto cobria os olhos do filho.

Nas redes sociais, alguns seguidores brincaram com a situação e disseram que gostariam de estar no lugar do garoto, enquanto outros criticaram a mãe e não acharam a situação nada apropriada.