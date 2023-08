Alexandra Cornish, de 24 anos, disse que fica chateada com o comentários das pessoas sobre sua tatuagem nas costas. “As pessoas me acham bonita, até eu virar de costas”, disse a australiana ao ‘Daily Star’.

A mulher, que também é tatuadora, se inspirou na arte japonesa para criar o desenho, que cobre todas as suas costas e nádegas. De acordo com ela, a tatuagem custou o equivalente a R$ 19 mil. Ao todo foram nove sessões ao longo de um ano e 50 horas de trabalho.

O desenho principal, que está localizado no meio das costas, é a Princesa Wakana, muito comum na arte japonesa. O desenho é completado com flores, caveiras, nuvens, teias de aranha e uma aranha.

Sobre a dor, a mulher disse que não doeu tanto. “As pessoas dizem que nas costas dói muito, mas não achei tão ruim. Na cintura e no cóccix doeu”.

Ela diz que a escolha do local foi proposital para acharem que ela não é tatuada.

“Tatuagens como essa são projetadas para serem escondidas sob as roupas. E é bom poder escondê-las. Mas eu adoro exibir. Adoro o contraste de não parecer tatuada na frente, mas ter uma parte traseira pesada”.

Mesmo gostando do trabalho feito pelo tatuador Dan Molloy,no estúdio de Perth, na Austrália, a jovem diz que não gosta dos comentários, que envolvem sua aparência.

“Uma pessoa comentou que sou linda, mas as tatuagens me arruinaram. Uma vez, alguém perguntou se estou preocupado que os homens não se sintam atraídos por mim”, finalizou Alexandra, que mora em Cingapura com o marido.

“Me acham bonita até virar de costas”: veja a tatuagem de R$ 19 mil que fez mulher ser duramente criticada Imagem: reprodução Instagram (@alexandracornish)

