Mãe se vinga de criança de 4 anos e afirma: ‘Ela fez mal ao meu filho’

Uma mãe decidiu usar a internet para desabafar depois de “precisar intervir” enquanto o filho brincava em um parquinho. Segundo ela, sua intervenção foi necessária uma vez que uma menina mais velha estava “intimidando” seu filho.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história no Reddit, onde acabou sendo criticada por sua atitude, mesmo tendo a intenção de defender o filho.

Segundo ela, se vingar da menina foi necessário por conta das atitudes da criança, que tem apenas 4 anos.

“Meu filho, de um ano, estava brincando no parquinho assim como outras crianças. Entre elas, estava uma menina de quatro anos que tinha algumas atitudes maldosas com as outras crianças”.

“Quando meu filho se aproximou ela apenas disse a ele: ‘O que você está fazendo aqui? Você não está convidado aqui’. Não gostei de ver meu filho sendo intimidado, mas imaginei que ele não estava entendendo isso por causa de sua idade e não quero ser uma mãe superprotetora”, revela.

Ela decidiu se vingar

Irritada com a situação, a mãe decidiu levar o filho para brincar em outro espaço. No entanto, ela notou que a menina e sua avó estavam chegando perto, e decidiu agir para ‘ensinar uma lição’ à criança.

“A avó dela não parecia ser ‘frouxa’, então percebi que poderia induzi-la a ser má com meu filho na frente de sua avó, a levando a receber uma correção. Então coloquei meu filho perto dela e pronto, ela agiu da mesma forma”.

“Dessa vez a avó dela ouviu e ela teve problemas: a brincadeira acabou mais cedo porque ela ‘não pode ser legal’ com outras crianças. Ela protestou, mas a avó apenas a levou para casa”, finaliza a mãe.

Para alguns usuários do Reddit, ela fez bem em induzir o comportamento da criança em frente a um adulto responsável, mas outros acreditam que ela exagerou nas medidas tomadas.

“Você fez um tipo de favor a ela, dando a oportunidade de algum adulto corrigir um comportamento errado”, comentou uma pessoa.

“Ela não imaginava que seria punida por suas ações, boa atitude”, elogiou outra.

“Garanto que se ela fez isso, alguém também fez isso com ela. As crianças tendem a imitar comportamentos. No entanto, ela sabe que sua atitude foi errada”, comentou uma terceira.

Outra pessoa discordou da atitude da mãe: “Como ela vai aprender a ser simpática se a resposta é retirá-la do local ao invés de escutar e ensinar”?