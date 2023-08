Jovem anuncia demissão no primeiro dia por um motivo particular: tinha que trabalhar por 8 horas Foto ilustrativa - Pexels - Karolina Grabowska

Você já passou por alguma situação específica na qual o fez pedir demissão em seu primeiro dia de trabalho? Embora a resposta varie de acordo com a experiência de cada indivíduo, um vídeo viralizou no TikTok após uma jovem contar o que a fez desistir de seu novo emprego logo no começo. Vamos entender melhor o que aconteceu?

No vídeo, que supera as 3 milhões de visualizações, a internauta @croissantwoman contou aos seus seguidores que participou de uma entrevista para um comércio e inicialmente lhe disseram que suas tarefas estariam relacionadas apenas à vendas, no entanto logo ao assumir notou algumas diferenças e demandas extras. [Continua depois da imagem].

Jovem anuncia demissão no primeiro dia por um motivo particular: tinha que trabalhar por 8 horas Montagem - Reprodução - TikTok - @croissantwoman e foto ilustrativa - Pexels - @pixabay

“Não era muito dinheiro, mas era um trabalho. Então entrei no local e uma senhora me treinou. Ela foi muito simpática, abriu a porta para mim e começou a me ensinar a administrar a loja”, explicou a jovem sobre a experiência que lhe pagaria um salário mínimo mensal.

Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

As tarefas extras e o período de trabalho da jovem

Durante seu relato, @croissantwoman contou que durante sua jornada começaram a pedir algumas demandas adicionais como responder a caixa de e-mails da loja, enviar pacotes de pedidos, entre outros. “Eles estavam me pagando um salário básico quando eu teria que cobrar pelo menos um ou dois dólares a mais por hora, para fazer tudo isso”, afirmou.

Por sua vez, embora as más experiências prévias e que contribuíram para a sua decisão, a jovem narrou que algo em específico a impactou e que foi a “gota d’água”. “Mas, o que me surpreendeu foi que não houve pausas. Isso significava que era um turno de 8 horas e, como ela era a única na loja durante todo o turno, ela não tinha folgas, e não era só hoje, era todos os dias. Não temos pausas. Não almocei hoje, porque precisava esquentar a comida e comê-la em uma caixa, no chão”.

Quer ver este registro que repercutiu na internet? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso site: