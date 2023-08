Imagens feitas por Inteligência Artificial não geram direitos autorais; entenda a polêmica

As artes geradas por inteligência artificial viraram uma verdadeira febre mundial nos últimos meses. De imagens realistas de pessoas a paisagens de outro mundo, as peças geradas impressionaram por sua qualidade e similaridade com peças de arte digital desenvolvidas por artistas.

No entanto, diferente das peças criadas por artistas, as imagens geradas por ferramentas de inteligência artificial não serão protegidas pela lei de direitos autorais.

Segundo o portal O Tempo, a decisão em questão foi tomada por um Tribunal Federal dos Estados Unidos na última semana, e chegou à conclusão de que a lei em questão deve ser aplicada apenas a seres humanos.

Imagens geradas por algoritmos

Conforme as informações, o caso em questão foi levado à justiça depois que a Secretaria de Direitos Autorais dos Estados Unidos recusou duas vezes seguidas o pedido de direito autoral de Stephan Thaler sobre uma imagem gerada por meio de um algoritmo criado por ele, Creativity Machine.

Para a juíza, a decisão da Secretaria deveria ser mantida, já que a autoria humana da peça de arte é essencial para validar os direitos de autoria.

“É correto afirmar que a autoria humana é uma parte essencial de uma reivindicação válida de direitos autorais”, afirmou a juíza Beryl A. Howell.

Programada por humanos

Por outro lado, Thaler argumentou que a inteligência artificial deve ser reconhecida como autor e receber os devidos direitos autorais reservados ao proprietário da tecnologia.

Argumento que foi recusado pela juíza que afirmou que a criatividade humana é uma base essencial para os direitos autorais, o que não se aplica à inteligência artificial já que a mesma é programada para desempenhar suas funções.

“Os direitos autorais nunca foram tão longe a ponto de proteger obras geradas por novas formas de tecnologia que operam sem qualquer orientação humana”, afirma a juíza.

A decisão da juíza foi divulgada em meio a polêmicas envolvendo a provável ameaça da inteligência artificial ao trabalho de artistas.