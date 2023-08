Homem se recusa a parar de chamar sua filha de ‘Princesa’ após pedido da irmã; entenda o motivo

Um homem, de 33 anos de idade, revelou em um fórum da web que costuma chamar sua filha, de 15, pelo apelido de ‘Princesa’ e sempre foi assim. No entanto, a tia da jovem solicitou a ele para que não a chamasse mais desta forma e o motivo não o convenceu.

“Gosto que muitos pais tenham apelidos diferentes para minha filha, sendo um deles Princesa. Chamo minha filha de Princesa desde que ela era bebê e ainda a chamo assim mesmo quando adolescente”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Intelligent_Beat_972.

“Minha irmã, de 35 anos, tem uma filha de três meses. Ela esteve no meu apartamento ontem e disse que precisava me perguntar uma coisa. Me falou que gostaria que eu parasse de chamar minha filha de Princesa porque ela e o marido querem chamar sua filha de Princesa”, continuou.

Patente estabelecida e mudança não reconhecida

De acordo com o homem, ele não impediu que sua irmã e cunhado usassem o mesmo apelido. No entanto, ressaltou a continuidade na tratativa de sua filha, sem alterar a forma como ele se direciona a ela.

“Eu perguntei por que as duas não podem ter o apelido, ela disse que seria estranho se estivéssemos em algum lugar juntas e as duas garotas fossem chamadas de Princesa. Falei que não vou parar de chamar minha filha pelo apelido que sempre chamei, a menos que minha própria filha queira que eu pare”, decidiu.

Segundo a mulher, sua sobrinha era “velha demais” para ser chamada daquela forma, além de ter outros apelidos. Sendo assim, seu irmão “não deveria” se importar, de acordo com sua perspectiva.

“Me recuso a parar de chamar esse apelido para minha filha. Minha mãe ficou do lado da minha irmã, concordando que minha filha é velha demais para o apelido”, finalizou o texto.

