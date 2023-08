Um estivador decidiu fazer uma pausa rápida em certa manhã de agosto em Porto Elizabeth, na África do Sul. Quando o trabalhador entrou em um dos banheiros públicos do porto, quase desmaiou ao se deparar com o ser escondido no local, conforme as informações do portal The Dodo.

Estático, o homem só conseguia ver a parte de trás do animal que era revelada atrás do vaso sanitário. Ainda curioso para tentar descobrir o tipo de ser escondido atrás do vaso, o trabalhador resolveu dar uma espiada em um ângulo revelador.

Ao descobrir a verdadeira identidade do ser, o trabalhador imediatamente deixou o banheiro, fechou a porta e ligou para um socorrista local.

O animal era um caracal fêmea, mais conhecido como lince.

Homem quase desmaia ao se deparar com ser perigoso atrás de vaso sanitário: ‘Ninguém estava preparado’ (Reprodução/Arnold Slabbert)

Aparição repentina

Arnold Slabbert, o socorrista que atendeu ao chamado, costuma atuar com animais selvagens à solta na cidade. No entanto, a presença no lince naquele local chegou a impressioná-lo.

“Há toneladas de contêineres e grandes navios lá, então é o último lugar onde você esperaria encontrar um caracal ou um lince por aí”, disse Slabbert ao The Dodo. “O fato de ela não ter sido atropelada ou morta naquela corrida inicial pelo porto, que fica ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, é bastante surpreendente.”

Após a confirmação de que o banheiro estava vazio na noite anterior, foi notada a expulsão do lince de seu habitat local por caçadores ilegais. No entanto, seu paradeiro dentro do banheiro ou o tempo de permanência era um mistério.

“O caracal ocupava bastante espaço dentro do banheiro “, disse Slabbert. “Ninguém estava preparado para entrar lá e tirar uma foto.”

Operação resgate

Slabbert se dispôs a resgatar o animal logo quando chegou no local e recebeu ajuda de um dos colegas, Jaci Mizen Neale-Shutte, para capturar o lince.

“Ela estava muito nervosa”, disse Slabbert. “Você podia ver que ela estava muito confusa sobre onde ela estava exatamente.”

Apesar dos rosnados de resistência, a dupla conseguiu prender o lince e o tiraram do pequeno espaço atrás do vaso. Alguns minutos depois, as equipes de resgate chegaram com a jaula e encaminharam o animal para as terras do Porto de Ngqura. No destino final, ela teria a possibilidade de retomar sua vida de um modo saudável na natureza.

Após ter sido liberada, ela entendeu que a equipe estava ali para ajudá-la e se mostrou grata pelo resgate. Depois disso, Slabbert não ouviu mais sobre linces escondidas nos banheiros do porto.