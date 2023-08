Homem exige que a namorada não vá ao funeral do tio para ele poder ‘assistir TV e dormir’

Uma mulher afirmou ter ficado enjoada após as declarações de seu companheiro ao saber sobre a data do funeral de seu tio. Segundo ela, o namorado não quer abrir mão de seu dia de folga para que ela possa prestar uma última homenagem ao tio.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato foi feito pela jovem em um tópico do Reddit.

Sem se identificar, ela conta: “Ninguém na minha família tem dinheiro para pagar um funeral em igreja. Os pais do meu tio faleceram e seus filhos não tiveram sucesso na vida”.

“Meu tio queria ser cremado, mas como ninguém tem dinheiro nós esperamos pelo cheque da previdência social. Utilizaremos este dinheiro para sua cremação”.

“Eu e meu parceiro estamos juntos há 3 anos e nos envolvemos com as famílias um do outro, mas no último ano tivemos algumas dificuldades. Ele deixou de querer ir aos jantares de família, mas disse que queria ir ao funeral quando fosse acontecer”, revela a jovem.

Ele mudou de ideia

Segundo a jovem, assim que soube da data o homem começou a reclamar a colocar empecilhos para comparecer ao funeral, algo que ela não esperava que fosse acontecer.

“Todos nós queríamos nos reunir para espalhar as cinzas de uma ponte como ele queria que fosse. Eu informei meu parceiro sobre a data com duas semanas de antecedência, e um dia antes eu perguntei novamente se ele queria ir, e ele começou uma grande briga com argumentos ruins”.

“O funeral era às 11hrs e ele normalmente acorda às 5h30 da manhã para trabalhar. Ele não precisaria ajustar sua agenda para comparecer uma vez que já estava de folga e poderia muito bem dormir até as 10 da manhã. Mas ele disse que eu não entendi, e que ele trabalha 14 horas por dia e precisava descansar (mas ele passa cinco horas na praia e assistindo televisão)”.

“Acabamos remarcando por causa de outro familiar, mas sei que pode acontecer novamente quando uma nova data for agendada. Não sei o que fazer”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve colocar um ponto final neste relacionamento.

“Ele não está interessado no funeral e muito menos em você. É hora de terminar”, comentou uma pessoa.

“Ele quer sair do relacionamento, mas é covarde demais para fazer isso. Fale com ele e grave tudo, ele vai falar o oposto para as pessoas”, comentou outra.