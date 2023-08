“Estamos vivendo no Afeganistão?” Influenciadora diz que foi expulsa de shopping por causa do tamanho de sua roupa

A influenciadora Jaiane Lima disse que foi expulsa de um shopping de Florianópolis por seguranças “como se fosse uma criminosa” por usar trajes considerados “inadequados.

Usando um vestido curto, meias até o joelho e uma camisa de manga cumprida com decote generoso, ela disse que fazia um vídeo na escada rolante quando foi cercada pelos seguranças.

“Foi quando um homem de cerca de 1,80m de altura chegou gritando comigo, queria apreender meu celular, chamou outros dois seguranças. O shopping inteiro estava olhando para mim e parecia que eu roubei uma loja ou cometi algum tipo de crime”, disse.

Jaiane disse que mora no litoral, onde o calor é insuportável, e vestia uma roupa do dia a dia. “Tenho corpão mesmo, uso roupa curta e decotada, mas nada exagerado. Sei que meus seios são avantajados e que chamo a atenção, mas isso não justifica ser humilhada, exposta e expulsa de um local. Foi revoltante”, conta.

LEIA TAMBÉM: Taxista descobre passageiro escondido em seu carro depois de longas viagens: ‘Me pegou de surpresa’

Segundo ela, o segurança foi grosseiro e abusivo e a levou para uma sala privada e obrigou a deletar todas as fotos que tinha feito no local. “Estamos vivendo no Afeganistão?, questionou a influenciadora.

“Graças a Deus consegui salvar alguns [imagens] no iCloud, mas muitos se perderam”, disse a influenciadora, que garantiu ter ficado chateada com a “conduta abusiva” do homem.

“Parecia que eu era uma bandida, uma criminosa. As pessoas me olhavam achando que eu estava sendo presa, que eu tinha roubado alguma coisa. Imagina, uma mulher rodeada por seguranças. Foi humilhante, me senti um lixo. A verdade é que virou moda humilhar gostosas”, desabafou.

Jaiane disse que foi orientada por um advogado a processar o shopping. Fiquei totalmente sem reação, comecei a chorar. Sai do shopping atordoada, não consegui pensar em nada. Agora vou correr atrás dos meus direitos, não vou admitir. Que sirva de alerta, não podemos deixar impune”.