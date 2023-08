Boa samaritana: galinha é flagrada aquecendo animal que não era pintinho: ‘Resgate muito incomum’

Uma equipe de resgate da SPCA escocesa foi enviada a uma fazenda após receberem uma ocorrência do local. O ocorrido no condado de Fife, em Tayport, na Escócia, teve o comunicado à imprensa abordado pelo portal The Dodo.

O grupo de socorristas foram acionados após a dona de uma fazenda descobrir que sua galinha estava incubando um animal, mas não se tratava de um pinto. Embora não fosse seu filhote, o animal abriu o coração para aquecer uma vida necessitada e adotou o papel de boa samaritana.

O animal era nada mais do que um pequeno esquilo.

Resgate do roedor

“Recebemos uma ligação de um membro do público informando que um esquilo estava entrando em seu galinheiro e dormindo debaixo de uma galinha há vários dias”, disse Beth Galbraith, oficial de resgate da SPCA escocesa, em um comunicado à imprensa.

Boa samaritana: galinha é flagrada aquecendo animal que não era pintinho: ‘Muito incomum’ (Reprodução/Scottish SPCA)

De acordo com uma teoria de Galbraith, o filhote de esquilo teria se separado da mãe e acabou buscando calor e conforto na galinha. Ainda assim, não havia como ter certeza de como as coisas, de fato, aconteceram.

O esquilo simplesmente encontrou o melhor local para se aquecer, haja vista a recepção da galinha. Com seu papel materno adotivo, a ave se prontificou a incubá-lo sem medir esforços para tal.

“A galinha não ficou nem um pouco preocupada com a nova adição!” Galbraith disse.

Apesar da boa ação da galinha, o esquilo necessitava de outros tipos de cuidados para sobreviver com saúde. Sendo assim, Galbraith o encaminhou para um hospital de vida selvagem.

Assim que o esquilo estiver pronto, será devolvido à natureza. Certamente, o apoio recebido pelo calor da galinha foi um ato de segunda chance ao bichinho.

“Este foi um resgate muito incomum”, disse Galbraith, “mas também muito fofo!”