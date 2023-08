Uma nova droga que transforma as pessoas em zumbis causa terror nos Estados Unidos e no Reino Unido

Atualmente, grande parte dos Estados Unidos está passando por um dos maiores surtos de dependência química em anos, isso em grande parte devido às novas drogas e seu alto poder viciante, mas parece que as coisas começaram a complicar do outro lado do oceano, pois uma dessas novas drogas já fez sua primeira vítima no Reino Unido.

Basta navegar um pouco nas redes para se deparar com todos os tipos de vídeos completamente assustadores onde se pode ver as pessoas sob o efeito de algumas dessas drogas, particularmente uma que parece transformá-las em uma espécie de zumbis e isso se tornou um dos maiores problemas da atualidade.

Morre no Reino Unido a primeira pessoa por causa de uma nova droga que transforma aqueles que a consomem em zumbis

Recentemente, foi divulgado em vários meios britânicos o falecimento de Karl Warburton, um homem de 43 anos que perdeu a vida devido aos devastadores efeitos da xilazina misturada com heroína, fentanil e cocaína, uma combinação popular nos Estados Unidos.

A xilazina é amplamente utilizada no mundo veterinário como um sedativo e pode afetar fortemente os humanos, deixando-os em um estado zumbi e, além disso, o uso contínuo afeta a pele, podendo apodrecer por dentro, o que gera feridas terríveis que podem resultar até em amputações.

Quanto a Warburton, de acordo com a pouca informação disponível, supostamente o uso de drogas teria causado ao homem uma pneumonia por aspiração aguda, uma condição relacionada à inalação de toxinas, o que acabou com sua vida da pior forma possível.

A epidemia de Xilazina

As autoridades do Reino Unido estão gravemente preocupadas com a aparição desta droga em suas costas, pois poderia ser o início do um problema ainda maior de saúde pública em todo país. A diretora do NPSAD, Caroline Copeland, disse que isso é a “ponta mais pequena de um iceberg em crescimento”.

Nos Estados Unidos, a Administração de Drogas e Alimentos tinha aprovado o uso desta droga em animais, mas de alguma forma cada vez mais pessoas têm acesso a ela, especialmente em Los Angeles e Filadélfia, e a usam perigosamente como droga recreativa.