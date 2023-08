Acostumado com a rotina em sua empresa, o taxista Tom Hutchings achou que suas últimas corridas seriam comuns. No entanto, ele não contava com um elemento surpresa: havia um passageiro escondido em seu carro enquanto trabalhava. O relato é do portal The Dodo.

Após realizar uma série de corridas em Gales do Sul, no Reino Unido, Hutchings finalmente foi para casa descansar ao lado da noiva. Quando chegou, sua parceira percebeu algo de diferente em seu veículo.

“Ela [tinha] acabado de ver algo se movendo”, disse Hutchings ao The Dodo. “Ela não tinha certeza do que era.”

Ao observar o carro, o homem percebeu que o movimento era fruto de trás da dianteira do táxi. Foi quando o taxista se aproximou ainda mais e viu o passageiro escondido no local. “Isso definitivamente me pegou de surpresa”, disse.

O passageiro escondido no carro nada mais era do que um gatinho preto e branco. O animal teria se instalado na cavidade vazia sob o capô do táxi assim que Hutchings parou em algum lugar mais cedo.

Taxista descobre passageiro escondido em seu carro depois de longas viagens: ‘Me pegou de surpresa’ (Reprodução/Tommy's Taxis)

Preso no local, o animal contou com a ajuda das ferramentas do taxista para sair da cavidade. O pet estava estressado com a situação.

Embora o bichinho não tenha se machucado e, agora, livre, Hutchings o levou para um veterinário local e foi encontrado um microchip. Sendo assim, a família do felino foi localizada com facilidade.

Foi descoberto que o nome do gatinho era Gizmo e ele estava desaparecido há uma semana antes de o taxista tê-lo encontrado. Finalmente o animal pôde retornar ao seu verdadeiro lar e tudo ficou bem.

“Honestamente, é ótimo”, disse Hutchings. “Estou tão, tão feliz que ela esteja de volta em casa com seus donos, provavelmente comendo seu peso em guloseimas.”