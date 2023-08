Segredo de família é revelado após teste de DNA feito ‘por curiosidade’

Quando decidiu fazer um teste de DNA por curiosidade, uma jovem não esperava descobrir um segredo de família guardado há muitos anos por sua avó. Em um relato feito no Reddit, ela revelou em detalhes os acontecimentos que podem desencadear um grande drama familiar.

Conforme o The Mirror, o caso relatado pela mulher rapidamente ganhou visibilidade na plataforma.

Segundo ela, tudo começou quando sua mãe precisou solicitar um passaporte e ela se surpreendeu ao descobrir que o sobrenome de solteira de sua mãe era o nome de solteira de sua avó.

“Abordei o assunto com uma das minhas tias e ela me confidenciou que suspeitava que ela, minha outra tia e minha mãe não tinham o mesmo pai. Ela encontrou o registro de nascimento da minha mãe e nele tinha apenas o nome de solteira da minha avó, o que significa que minha mãe nasceu antes da minha avó casar. Hoje isso não é grande coisa, mas em 1944 era”.

“Minha tia também disse que minha mãe não tem semelhanças com ela e minha outra tia, então ela acredita que em algum momento meus avós se casaram e minha mãe adotou o sobrenome do meu avô”, revela a jovem.

Sem conseguir obter respostas e curiosa com a história contada por sua tia, a mulher tentou investigar novamente seu passado, mas a mãe sempre desconversava quando o assunto era seu próprio pai.

Ela tomou uma atitude

Sem respostas, a jovem então decidiu fazer um teste de DNA por curiosidade, e quando recebeu os resultados descobriu que não tem ligação com nenhum dos parentes por parte de seu avô.

“Tenho uma pessoa misteriosa com um sobrenome que não reconheço. Eu então decidi perguntar ao meu pai se ele sabe de algo e ele disse que sabia que ela nasceu antes do casamento, mas que seu pai realmente é o meu avô, e não outro homem”.

Não satisfeita, ela continuou investigando a situação e descobriu que a avó provavelmente foi enviada para um lar para mães solteiras na tentativa de esconder a gravidez fora do casamento. Ela então contou suas descobertas para a mãe que pediu a ela para “parar de investigar”.

Ela continuou procurando

Sem conseguir esquecer a descoberta, a jovem tentou entrar em contato com seu “parente misterioso” e descobriu que sua família tinha um boato sobre ele ter um meio-irmão por parte de mãe, algo que ela afirmou não ser possível já que a conexão era por parte de pai.

Depois de explicar sua situação, a jovem descobriu que o pai do homem chegou a trabalhar na cidade natal de sua mãe entre os anos de 1942 e 43, antes de ser enviado para a guerra.

“A cidade que ele nomeou foi de onde viemos, onde minha mãe e avó cresceram. Minha mãe nasceu em 44. Eu encontrei meu tio, o meio-irmão da minha mãe. Acredito que meu avô tenha engravidado minha avó e partido para a guerra sem saber disso”.

“O ‘pai’ da minha mãe nem sempre a tratou da mesma forma e com as mesmas oportunidades que deu para minhas tias, o que me faz questionar se eu devo contar o que descobri para a minha mãe. O meio-irmão dela diz que não quer seguir com isso, mas estou dividida porque acho que ela tem o direito de saber”, finaliza a jovem.

Entre os comentários, alguns usuários se solidarizaram com a situação da jovem e deram suas opiniões: “Lamento que esteja nessa situação difícil. Acredito que com cada vez mais pessoas fazendo testes de DNA, outros segredos familiares serão revelados”.

“O meio-irmão da sua mãe pode precisar de mais tempo para processar a informação. É uma grande descoberta para o mundo deles”, comentou outra pessoa.

“Isso é difícil, ainda mais se o meio-irmão dela não quer que ela saiba. Eu não diria nada, encontre uma forma de mostrar os resultados a ela e deixá-la tirar as próprias conclusões”, finalizou uma terceira.