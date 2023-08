Pai abandona o casamento do filho e afirma não se arrepender da decisão

Um pai entrou em grande atrito com seu filho depois de sair mais cedo da festa de casamento do jovem. No entanto, ele justificou sua decisão ao afirmar que informou o filho sobre se sentir desconfortável em locais com muita gente.

Conforme publicado pelo The Mirror, o pai usou o Reddit para desabafar e contou que decidiu ir embora do casamento com sua esposa assim que a festa começou.

“Meu filho se casou recentemente, eu tenho um grande carinho por sua esposa e amo meu filho, mas ele sabe que eu não gosto de festas e reuniões grande porque me sinto mal, não sou uma pessoa sociável”.

“Fiquei meio magoado ao saber que o casamento deles seria para 150 pessoas, e disse ao meu filho que provavelmente sairia mais cedo que o resto da nossa família, e que faria questão de deixar outro carro para quem quisesse ficar. Ele pareceu não se importar”, conta o pai.

“No dia do casamento, depois da cerimônia, eu cumprimentei meu filho e sua esposa e disse a ele que estava indo para casa. Ele perguntou se eu não ficaria apenas para o bolo e eu disse que não, que já estava indo. Ele então disse: ‘Tudo bem, vai embora’. Minha esposa disse que não se sentia confortável em me deixar voltar sozinho e voltou comigo”.

O filho reprovou a atitude dos pais

Seguindo com seu relato, o homem conta que passou a receber diversas mensagens o criticando por ter “arruinado” o casamento do filho e até mesmo a esposa do rapaz afirmou ter ficado ‘enojada’ com o comportamento dele.

“Ela nos insultou como pais e disse que nossa partida arruinou o casamento deles porque meu filho ficou extremamente magoado por toda a noite. Eu disse a ela para nos deixar em paz e liguei para o meu filho o alertando do temperamento escondido de sua esposa”.

“Ele também começou a me repreender e me mandou deixá-lo em paz antes de desligar na minha cara. Eu apenas fiz o que avisei que iria fazer”, finaliza o pai.

Porém, para os usuários do Reddit, ele estragou completamente o casamento do filho e agora precisará lidar com as consequências de seus atos.

“Você nem mesmo ficou para a refeição que seu filho pagou”, comentou uma pessoa.

“Que falta de respeito e carinho com os noivos! Você ainda forçou sua esposa a te acompanhar e deixou seu filho sem nenhum dos pais na recepção”, comentou outra.

“Sair mais cedo não significa deixar de ir à recepção. Levar sua esposa junto com você foi ainda pior”, finalizou outra.