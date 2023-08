Quando falamos em casamento, não é segredo para ninguém que cada detalhe contratado parece ser o mais caro que já se viu na vida, não é mesmo? E foi pensando justamente nisso que uma jovem e seu noivo resolveram compartilhar através do site Reddit a tentativa de ambos em fazer o seu próprio bolo para a celebração. Vamos entender melhor os detalhes desse caso que voltou a viralizar na web?

Em sua publicação, a usuária Diced Tomatoes escreveu brevemente: “Meu noivo e eu estamos praticando nosso bolo de casamento caseiro... Fracasso”. Como se pode notar na imagem que deixaremos mais abaixo, além da parte estética que precisa ser melhorada, o bolo tem outro grande problema: há uma grande inclinação em sua composição, o que facilmente poderia fazer com que ele tombasse em algum momento.

Diante do resultado obtido e compartilhado na rede social, os internautas aproveitaram a oportunidade para dizer o que acharam do bolo preparado pelo casal. Veja a seguir algumas das mensagens deixadas:

“Um dos bolos mais feios da história”;

“Já vi coisas piores, vocês conseguem”.

Além das críticas, há internautas que também explicaram como o caso do bolo poderia ser solucionado. Um deles escreveu: “Congele o bolo antes de cobri-lo. Eu congelo as camadas (pelo menos parcialmente, corto, preencho as camadas e congelo novamente. Você pode fazer uma camada de pedaços e alisar, mas não). Tem que ser perfeito. Então você pode fazer a cobertura final depois que estiver firme”.

E então, está curioso para ver como o bolo ficou? Veja abaixo o resultado obtido pelo casal:

Mulher tentou fazer seu bolo de casamento, mas o que conseguiu foi ‘um dos mais feios da história’ Reprodução - Reddit - Diced Tomatoes

