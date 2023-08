Mulher recebe apoio após não se mover para ‘salvar’ o gato de sua cunhada: ‘Pulou da janela’

Uma mulher usou o Reddit para depositar seu desabafo, após uma visita de médio prazo por parte de sua cunhada. De acordo com ela, houve uma situação na qual ela não “salvou” o gato da irmã de seu marido e recebeu uma chamada de atenção. No entanto, foi defendida na rede social.

“A irmã do meu marido veio ficar conosco por algumas semanas. Ela trouxe seu gato com ela e, honestamente, ela está me irritando”, iniciou o texto na plataforma, por meio do usuário u/Ok_Flamingo3499.

“Eu adoro gatos, mas ela o deixa entrar na cozinha, apesar de dizermos que não. Ela deixa que ele a siga aonde quer que ela vá na casa e chegou até a gritar meu marido porque ele passou por cima do gato enquanto o [pet] estava deitado na escada”, continuou.

Conflito no ar

De acordo com a autora do desabafo, ela levou seu bebê para uma mudança em seu quarto. Quando chegou lá, o gato já estava no cômodo em frente à janela aberta. Em seguida, pulou da abertura e deu início a uma confusão.

“Minha cunhada entrou gritando na sala, dizendo que eu deveria estar observando o gato. O [pet] estava bem, pousou no muro do vizinho e depois voltou para o meu jardim. Mas minha cunhada tem sido muito arrogante comigo e com meu marido porque, aparentemente, eu deveria ter deixado meu bebê na cama no meio da troca para pegar o gato que nem deveria estar no meu quarto e impedi-lo de pular pela janela”, finalizou o texto.

“Isso soa como um hóspede que não deveria ser convidado para ficar novamente”, comentou um internauta, criticando a atitude da cunhada.

“Sua cunhada não está sendo responsável com o gato dela. Você disse a ela que o gato não é permitido em certos quartos e com certeza você não está deixando uma criança sem supervisão em uma cama, para que ele possa se machucar em vez do gato dela”, disse outro em defesa da autora do desabafo. “Quanto tempo ela vai ficar? Nesse ponto, eu diria a ela que ela tem que comprar (às custas dela) guardas para as portas da cozinha e do quarto, para que o gato não possa entrar para proteger o gato e cumprir as regras.”

