Mulher é ‘elogiada’ após deixar bebê de 8 meses chorando com seu marido dormindo: ‘Não se culpe’

Uma mulher revelou no Reddit ter deixado sua filha de oito meses chorando com seu marido dormindo. Após esclarecer o ocorrido e pedir a opinião dos internautas, ela recebeu diversas mensagens de apoio na rede social.

“Sou prestadora de cuidados primários e estou com [minha filha] 24 horas por dia e sete dias por semana. Meu marido trabalha em turnos continentais de 12 horas, mudando de dia para noite a cada duas semanas”, explicou a mulher, por meio do usuário u/Beckyswag na plataforma.

“Então aqui está o meu problema: são 12h de uma semana em que meu marido trabalha no turno da noite. Normalmente temos um acordo no qual, quando ele está de folga, me ajuda a cuidar de nossa filha, para que eu não fique presa a ela constantemente e possa fazer uma pausa”, continuou.

Segundo a mulher, seu marido estaria de folga e teria que trabalhar somente na noite seguinte.

“Eu sou uma idiota por deixar nossa filha com ele enquanto ele tenta dormir até às duas da tarde enquanto ela chora por estar lutando contra o sono, sendo que preciso de uma pausa? Estou tão exausta e só preciso saber se estou sendo injusta aqui”, finalizou.

Defesa na web

Ao acrescentar uma edição, a mulher explicou que seria o segundo dia de folga do marido, pois não teria trabalhado na noite anterior. Após o relato ser publicado, diversos internautas defenderam sua atitude na rede social.

“O bebê está seguro. Seu marido pode ficar irritado, mas sobreviverá. Encontre sua paz, mamãe”, disse um usuário da rede social.

“Os médicos têm um ditado: um bebê que chora é um bebê vivo. Ou seja, se você precisar de uma pausa e estiver prestes a perder a cabeça, está TOTALMENTE OK, certifique-se de que o bebê esteja em um local seguro e depois vá embora para se acalmar”, aconselhou outro internauta.

“Sei que seu marido provavelmente não está dormindo tanto quanto gostaria, mas aposto que você também não. Quando ele está no trabalho, 100% dos cuidados com os filhos ficam com você. Quando ele está fora do trabalho, deveria ser 50/50″, disseram.

“Você está perdendo apenas duas horas de sono para ele e parece que precisa desesperadamente de ajuda. Vocês dois são pais juntos, não se culpe”, observaram.