Isadora Monteiro perdeu seu pai, Sebage, no ano passado e o ocorrido abalou a família inteira. Na urgência de assumir algumas responsabilidades, Isabela passou a tomar conta dos animais de estimação de seu pai. Segundo um artigo do The Dodo, uma gata chamada Tina estava entre os bichinhos de Sebage e se emocionou ao rever seu velho amigo de 10 anos.

“Tina e os outros animais de estimação se tornaram minha família, uma extensão do meu pai e uma forma de mantê-lo por perto”, disse Monteiro ao The Dodo.

Gata se emociona após assistir vídeo de seu pai adotivo que já faleceu (Reprodução/Isabela Monteiro)

O apoio da filha com os animais tem sido uma peça chave para a superação: “Fiz de tudo para garantir que seus animais não sofressem tanto”.

Após um ano, Isabela se perguntava se a memória de seu pai continuava viva na vida dos pets e resolveu fazer um teste.

“Não sei exatamente como Tina lidou com a ausência do meu pai logo após a morte dele”, disse Monteiro. “Eu queria saber.”

Emoção felina

Certo dia, Isabela estava com Tina ao seu lado e abriu um vídeo de seu pai falando para a câmera. O gato imediatamente ficou estático e, em seguida, demonstrou emoção ao rever seu velho amigo.

“Fiquei muito emocionada ao descobrir que ela ainda se lembra dele depois de um ano”, disse Monteiro. “Acho que entendo melhor a Tina [agora]. Eu entendo os impactos da morte do meu pai nela e um pouco da relação que eles tiveram.”

Ainda que o animal não possa ter seu velho amigo de volta, manter sua memória viva e saber que o homem persiste em seu coração é o suficiente para seguir em frente.

“É reconfortante”, disse Monteiro. “Não posso amar mais a Tina, porque a amei como meu pai desde o primeiro dia. E ela parece me amar. Ela dorme comigo todas as noites.