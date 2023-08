Exploradores acreditam ter encontrado o “covil secreto” do Monstro do Lago Ness

Dias antes da maior caça organizada ao Monstro do Lago Ness em 50 anos, que acontecerá no próximo final de semana (26 a 27 de agosto), um sistema de cavernas subterrâneas ligado ao Lago Ness foi descoberto em uma nova pesquisa, organizada há vários meses por Paige Daley, que dirige o canal do TikTok @lochnessmonsterofficial.

Os exploradores acreditam que podem ter encontrado o “covil secreto” de Nessie (apelido do suposto monstro) depois de descobrir uma rede de cavernas subterrâneas conectadas ao lago escocês por 100 metros de rio. Após a expedição, no início da semana, Daley comentou em um vídeo no TikTok que “os seguidores de Nessie me perguntaram se havia cavernas no Lago Ness e, através de pesquisas subsequentes, descobri que cavernas subterrâneas haviam sido mencionadas no passado, então decidimos adicionar uma pesquisa a uma visita pré-planejada ao lago”.

Na expedição, que foi realizada no início desta semana, eles descobriram várias entradas e passagens inundadas, “tornando-o o esconderijo perfeito para a besta mítica”.

Daley, de 29 anos, cresceu perto do Lago Ness e sempre foi fascinada pela lenda que a cerca – incluindo as cavernas. Segundo o Daily Star, ela contou que depois de sondar os moradores sobre a provável localização das cavernas, ela embarcou em uma investigação, acompanhada por um guia treinado e um piloto de drone.

“Quando surgiu a oportunidade de ver se as cavernas eram reais, não pude deixar passar a oportunidade. Havia múltiplas entradas e estava claro que elas estavam ligadas umas às outras na encosta. Não havia nenhum sinal aparente de vida nas cavernas, mas, novamente, era apenas um abismo de água negra perto do lago”, continuou falando no vídeo.

Gary Campbell, responsável pelo Registro de Avistamentos do Lago Ness, também conversou com o portal, celebrando a notícia: “Esta é uma notícia realmente emocionante. A população local fala de cavernas há centenas de anos, mas nunca ficou claro onde elas poderiam estar e, mais importante, se estavam conectadas ao lago”, comentou.

@lochnessmonsterofficial The Loch Ness Monster has been caught on camera! 17 August 2023 - Steve Valentine visiting from Urmston in Manchester was on holiday with his family when he saw something from the Deepscan boat as they were returning from a tour at around 1pm. He said " I just saw a black shape in the water. It was when we were returning to the dock near to Urquhart Castle. I lost sight of it when the boat turned, but managed to get a quick photo from a distance." #lochness #lochnessmonster #nessie #nessietok #lochnessmonstertok #monsterscaughtoncamera #news ♬ Scary stories, horror footage, halloween sati - RYOpianoforte

Acrescentando que “como agora está claro que eles estão em uma área remota e desabitada que é praticamente inacessível, se Nessie precisasse de um esconderijo, este seria o local perfeito”.

Apesar da descoberta impressionante, Daley disse que não revelará onde descobriu a rede de cavernas. “Decidimos manter a localização real em segredo”, ela admitiu. “Isso ocorre porque o acesso é muito difícil e sem o devido conhecimento, pode ser bastante perigoso. Claro, também não queremos que Nessie e sua família sejam incomodados se de fato estiverem morando lá”, continuou.

