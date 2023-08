A verdade sobre o nome de um bebê pode destruir relações em uma família

Um homem está considerando a possibilidade de revelar uma dura verdade para sua irmã, que espera pelo primeiro filho. Enquanto ela pretende homenagear seu avô com o nome do bebê, ele sabe que na verdade a “homenagem” não seria bem recebida por homenageado.

Contando sua história no Reddit, o homem acabou com o caso compartilhado pelo The Mirror.

De forma anônima, ele conta que sua irmã está esperando por um menino e gostaria de nomeá-lo em homenagem ao avô que faleceu. No entanto, ele é contra a irmã utilizar o apelido de seu avô para nomear o filho.

“Bobby era o apelido do meu avô e ele odiava isso. Seu nome verdadeiro era Cyrus, que era o nome de solteira de sua mãe. Depois que sua mãe faleceu e seu pai se casou novamente, eles passaram a chamá-lo de Bobby, porque o pai de sua madrasta era Robert. Ele sempre odiou o nome, mas acabou cedendo depois de anos sendo ignorado”, revela.

Ele decidiu contar

Após ser questionado sobre os motivos pelos quais não gostava do nome como uma forma de homenagem, o homem decidiu ser sincero com a irmã, mas a resposta não foi a esperada.

“Perguntei a ela como ela se sentiria ao receber o nome de sua falecida mãe e ter o nome alterado por sua madrasta de forma não oficial, mas de forma tão intensa que se tornou real. Ela primeiro se mostrou compreensiva, mas dias depois explodiu dizendo que odeia o nome Cyrus e que eu estraguei o nome Bobby para ela”, revela o homem.

Ele então questionou os outros usuários do Reddit sobre sua atitude e recebeu o apoio de alguns.

“Você dá o nome de alguém a seu filho para homenagear essa pessoa, mas dar ao filho o nome que a pessoa odiava era o oposto do que ela desejava. Eu agradeceria saber disso”, comentou uma pessoa.

“Você só queria dar a ela informações relevantes. No entanto, é bom deixá-la saber que você não odeia o nome”, comentou outra.

“Ela ainda é livre para seguir com o nome se assim quiser”, finalizou uma terceira.