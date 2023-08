Sogra exige esteira no quarto de hóspedes para visitar seu neto: ‘Não quer andar lá fora’ (Reprodução/Freepik - Drazen Zigic)

Uma mulher usou o Reddit, a fim de desabar em relação a um pedido de sua sogra com o qual ela e seu parceiro não se identificaram: uma esteira para quando ela for visitar. Segundo o relato, o intuito da visita está nos cuidados da sogra em relação ao seu primeiro e único neto.

“Minha sogra virá nos visitar por dois meses do exterior para ajudar a cuidar de seu primeiro e único neto. Ela nunca veio nos visitar antes e, em vez disso, tivemos que voar pelo mundo de duas a cinco vezes por ano para vê-la e o sogro”, iniciou o relato, por meio do usuário u/CambridgeChick.

“Acabamos de comprar a casa dos nossos sonhos e ela quer uma esteira no quarto de hóspedes. Nós não. Parece pesado para a nossa antiga casa e queremos que ela cuide do nosso bebê e não fique na esteira barulhenta caminhando várias horas por dia”, continuou.

Procura de impressões

De acordo com a mulher, sua sogra costuma passar várias horas por dia caminhando na esteira. Ela conta que sua casa está em uma comunidade tranquila, mas a mãe de seu parceiro “não quer andar lá fora”.

“[Meu parceiro] também se ofereceu para conseguir uma academia para ela, mas não estava aberta. Este é um pedido irracional ou somos nós os idiotas?”, perguntou a mulher na plataforma em que foi depositado seu desabafo.

“A menos que ela esteja trazendo e levando de volta a esteira com ela, não. Que pedido irracional. Não são idiotas. Boa sorte em tê-la por perto, se isso é alguma indicação de seu comportamento, esses próximos dois meses vão parecer uma década”, comentou um usuário da rede social.

“Oh, céus. Ela deveria estar vindo para ajudá-lo com a criança, certo? Parece que ela vai dar mais trabalho para você e seu marido. Diga a ela que de jeito nenhum você conseguirá uma esteira para ela. [Sua sogra] pode andar pela vizinhança ou sentar no sofá ou ficar em casa”, escreveu um internauta.

